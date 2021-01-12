В обмінних пунктах України долар та євро здешевшали. Так, курс долара в обмінниках 12 січня на купівлю в середньому сягає 28,2 гривні, а на продаж – 28,32. Євро – 34,15 та 34,35 гривні.

Який курс заклав Нацбанк

Нацбанк на 12 січня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,2, а євро – 34,28 гривні. Так, долар втратив у ціні 8 копійок за добу, а євро – відразу 63 копійки.

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Курс долара і євро в обмінниках України

В українських обмінниках ціна валюти 12 січня традиційно відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

Київ

Купити долар у Києві можна за ціною від 28,1 до 28,3 гривні, а продати – за ціною від 28,22 до 28,3 гривні.

Євро у столиці можна придбати за ціною від 34,25 до 34,42 гривні, а продати – від 34,46 до 34,65 гривні.

Львів

Купити долар у Львові можна за ціною від 28,05 до 28,23 гривні, а продати – від 28,23 до 28,27.

Євро можна придбати за ціною від 34,07 до 34,12 гривні, а продати – від 34,25 до 34,34 гривні.

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Одеса

Купити долар в Одесі можна за ціною від 28 до 28,1 гривні, а продати – від 28,18 до 28,22 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 34 до 34,07 гривні, а продати – від 34,27 до 34,3 гривні.

Дніпро

Купити долар у Дніпрі можна за ціною 28,15 гривні, а продати – в середньому за 28,35 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 34,15 до 34,2 гривні, а продати – від 34,2 до 34,45 гривні.

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