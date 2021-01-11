Який курс долара та євро в обмінниках України 11 січня
В обмінних пунктах України долар та євро здешевшали. Так, курс долара в обмінниках 11 січня на купівлю в середньому сягає 27,24 гривні, а на продаж – 28,41. Євро – 34,4 та 34,57 гривні.
Який курс заклав Нацбанк
Нацбанк на 11 січня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,28, а євро – 34,91 гривні. Так, долар втратив у ціні 12 копійок за добу, а євро додало в ціні 6 копійок.
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Курс долара і євро в обмінниках України
В українських обмінниках ціна валюти 11 січня традиційно відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".
Київ
- Купити долар у Києві можна за ціною від 28,2 до 28,4 гривні, а продати – за ціною від 28,37 до 28,49 гривні.
- Євро у столиці можна придбати за ціною від 34,25 до 34,42 гривні, а продати – від 34,46 до 34,65 гривні.
Львів
- Купити долар у Львові можна за ціною від 28,3 до 28,35 гривні, а продати – від 28,39 до 28,5.
- Євро можна придбати за ціною від 34,25 до 34,4 гривні, а продати – від 34,51 до 34,55 гривні.
Одеса
- Купити долар в Одесі можна за ціною від 28,15 до 28,3 гривні, а продати – від 28,34 до 28,35 гривні.
- Євро можна придбати за ціною від 34,25 до 34,3 гривні, а продати – від 34,45 до 34,5 гривні.
Дніпро
- Купити долар у Дніпрі можна за ціною від 28,25 до 28,3 гривні, а продати – від 28,45 до 28,5 гривні.
- Євро можна придбати за ціною від 34,4 до 34,6 гривні, а продати – від 34,5 до 34,68 гривні.
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