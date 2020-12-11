В обмінних пунктах України долар та євро трохи втратили в ціні у порівнянні з попереднім днем. Так, курс долара в обмінниках 11 грудня на купівлю в середньому сягає 28,15 гривні, а на продаж – 28,22. Євро – 33,9 та 34,05 гривні.

Який курс заклав Нацбанк

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Нацбанк на 11 грудня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,08, а євро – 33,99 гривні. Так, долар втратив у ціні 4 копійки за добу, а євро додало в ціні 4 копійки.

Курс долара і євро в обмінниках України

В українських обмінниках ціна валюти 11 грудня традиційно відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

Київ

Купити долар у Києві можна за ціною від 28 до 28,17 гривні, а продати – за ціною від 28,14 до 28,25 гривні.

Євро у столиці можна придбати за ціною від 33,8 до 33,96 гривні, а продати – від 33,95 до 34,1 гривні.

Львів

Купити долар у Львові можна за ціною від 28,07 до 28,12 гривні, а продати – від 28,18 до 28,28.

Євро можна придбати за ціною від 33,85 до 33,91 гривні, а продати – від 33,98 до 34,08 гривні.

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Одеса

Купити долар в Одесі можна за ціною від 28,05 до 28,08 гривні, а продати – від 28,15 до 28,17 гривні.

Євро можна придбати за середньою ціною 33,85 гривні, а продати – в середньому за 34 гривні.

Дніпро

Купити долар у Дніпрі можна за середньою ціною 28 гривень, а продати – в середньому за 28,2 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 33,98 до 34 гривень, а продати – від 34 до 34,05 гривні.

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