В обмінних пунктах України долар та євро здешевшали у порівнянні з попереднім днем. Так, курс долара в обмінниках 10 грудня на купівлю в середньому сягає 28,17 гривні, а на продаж – 28,25. Євро – 33,96 та 34,05 гривні.

Який курс заклав Нацбанк

Нацбанк на 10 грудня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,4, а євро – 33,96 гривні. Так, долар втратив у ціні 4 копійки за добу, а євро здешевшало на 9 копійок.

Курс долара і євро в обмінниках України

В українських обмінниках ціна валюти 10 грудня традиційно відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

Київ

Купити долар у Києві можна за ціною від 27,9 до 28,17 гривні, а продати – за ціною від 28,19 до 28,23 гривні.

Євро у столиці можна придбати за ціною від 33,8 до 33,95 гривні, а продати – від 33,97 до 34,19 гривні.

Львів

Купити долар у Львові можна за ціною від 28,15 до 28,21 гривні, а продати – від 28,24 до 28,3.

Євро можна придбати за ціною від 33,8 до 33,93 гривні, а продати – від 34 до 34,05 гривні.

Одеса

Купити долар в Одесі в середньому можна від 28,2 гривні, а продати – від 28,24 до 28,27 гривні.

Євро можна придбати за середньою ціною 33,95 гривні, а продати – в середньому за 34,05 гривні.

Дніпро

Купити долар у Дніпрі можна за середньою ціною 28,10 гривні, а продати – в середньому за 28,3 гривні.

Євро можна придбати за середньою ціною 34 гривні, а продати – від 34,05 гривні до 34,10 гривні.

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