В обмінних пунктах України долар коштує дешевше, а євро – дорожче, ніж попереднього дня. Так, курс долара в обмінниках 3 грудня на купівлю в середньому сягає 28,36 гривні, а на продаж – 28,45. Євро – 34,1 та 34,3 гривні.

Який курс заклав Нацбанк

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Нацбанк на 3 грудня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,44, а євро – 34,32 гривні. Так, долар за день здешевшав на 12 копійок, а євро додало в ціні 10 копійок.

Курс долара і євро в обмінниках України

В українських обмінниках ціна валюти 3 грудня дещо відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

Київ

Купити долар у Києві можна за ціною від 28,3 до 28,4 гривні, а продати – за ціною від 28,41 до 28,5 гривні.

Євро у столиці можна придбати від 34 до 34,25 гривні, а продати – від 34,2 до 34,4 гривні.

Львів

Купити долар у Львові можна за ціною від 28,25 до 28,45 гривні, а продати – від 28,43 до 28,5.

Євро можна придбати за ціною від 34,1 до 34,12 гривні, а продати – від 34,25 до 34,27 гривні.

Одеса

Купити долар в Одесі можна за ціною від 28,35 до 28,36 гривні, а продати – від 28,4 до 28,42 гривні.

Євро можна придбати за середньою ціною 34,12 гривні, а продати – від 34,23 до 34,3 гривні.

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Харків

Купити долар у Харкові можна за ціною від 28,35 до 28,5 гривні, а продати – від 28,45 до 28,6 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 33,9 до 34,25 гривні, а продати – від 34,05 до 34,4 гривні.

Дніпро

Купити долар у Дніпрі можна за ціною від 28,3 до 28,35 гривні, а продати – від 28,5 до 28,55 гривні.

Євро можна придбати за середньою ціною 34,25 гривні, а продати – від 34,3 гривні до 34,35 гривні.

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