В обмінних пунктах України іноземна валюта коштує подекуди дешевше, якщо порівнювати зі встановленим Нацбанком курсом. Так, курс долара в обмінниках 1 грудня на купівлю в середньому сягає 28,46 гривні, а на продаж – 28,51. Євро – 33,9 та 34 гривні.

Який курс заклав Нацбанк

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Нацбанк на 1 грудня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,5, а євро – 34,15 гривні. Так, долар за день здорожчав на 3 копійки, а євро – відразу на 19.

Курс долара і євро в обмінниках України

В українських обмінниках ціна валюти 1 грудня відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ, і є подекуди навіть меншою. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

Київ

Купити долар у Києві можна за ціною від 28,38 до 28,48 гривні, а продати – за ціною від 28,49 до 28,56 гривні.

Євро у столиці можна придбати від 33,65 до 33,95 гривні, а продати – від 33,87 до 34,05 гривні.

Львів

Купити долар у Львові можна за ціною від 28,35 до 28,48 гривні, а продати – від 28,49 до 28,54.

Євро можна придбати за ціною від 33,78 до 33,91 гривні, а продати – від 33,92 до 33,98 гривні.

Одеса

Купити долар в Одесі можна за середньою ціною 28,42 гривні, а продати – від 28,46 до 28,5 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 33,75 до 33,88 гривні, а продати – від 33,92 до 33, 95 гривні.

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Харків

Купити долар у Харкові можна за ціною від 28,45 до 28,5 гривні, а продати – від 28,55 до 28,6 гривні.

Євро можна придбати за ціною від 33,4 до 33,9 гривні, а продати – від 34 до 34,1 гривні.

Дніпро