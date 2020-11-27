В обмінних пунктах України іноземна валюта здорожчала у порівнянні з попереднім днем. Курс долара в обмінниках 27 листопада на купівлю в середньому сягає 28,42 гривні, а на продаж – 28,48. Євро – 33,73 та 33,83 гривні.

Який курс заклав Нацбанк

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Нацбанк на 27 листопада встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,44, а євро – 33,85 гривні. Так, долар за день здорожчав на 6 копійок, а євро – на 7. Зауважимо, що такий курс від НБУ діятиме до понеділка, 30 листопада.

Курс долара і євро в обмінниках України

В українських обмінниках ціна валюти 27 листопада традиційно відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

Київ

Купити долар у Києві в середньому можна за ціною 28,43 гривні, а продати – за 28,47.

Євро у столиці можна придбати за середньою ціною 33,73 гривні, а продати – за 33,8.

Львів

Купити долар у Львові можна за ціною 28,42 гривні, а продати – за 28,46.

Євро можна придбати за ціною 33,75 гривні, а продати – за 33,82.

Одеса

Купити долар в Одесі можна за ціною 28,42 гривні, а продати – за 28,48.

Євро можна придбати за ціною 33,7 гривні, а продати – за 33,83.

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Харків

Купити долар у Харкові можна за ціною 28,45 гривні, а продати – за 28,55.

Євро можна придбати за ціною 33,75 гривні, а продати – за 33,9.

Дніпро