На початку 2021 року можливі коливання курсу української гривні, однак вони будуть не істотними. Така тенденція спостерігається продовж 4 років на валютному ринку України.

Може бути як здешевлення, так здорожчання долару. Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив член Ради Національного банку України Василь Фурман.

До слова Курс валют на 22 грудня: гривня відчутно просіла в ціні щодо долара та євро

За його словами, у політиці Національного банку на валютному ринку нічого не змінилось. Валютна курсова політика, яку вони затвердили у 2016 році, успішно функціонує вже подовж 4 років.

В окремі періоди гривня або послаблюється, або посилюється,

– сказав Василь Фурман.

Він зазначив, що нещодавнє посилення курсу української гривні було викликане певними ситуативними чинниками. Наприклад, були великі продажі іноземної валюти резидентами, які заходили з доларами і купували українську облігацію внутрішньої державної позики. Також зараз кінець 2020 року, тому йдуть значні бюджетні видатки.

До чого готуватись у 2021

Фурман пояснив: "Якщо буде відвертим, Нацбанк не дає прогнозів і це правильна політика всіх центральних банків, які проводять політику плаваючого обміну курсу. З іншого боку треба дивитись на прогноз зростання нашої економіки. Кабмін дає прогноз на більше ніж 4%. Нацбанк також дає такий прогноз, інфляція в межах 5 0 6,5%, тобто не буде істотною. Ціни на український експорт та бюджет є збалансованими. Це говорить про те, що коливання гривні будуть не істотними".

Більше про курс долара на 2021 рік дивіться у відео:



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу