Підтримання будь-яких відносин з Росією, зокрема й ділових, зараз – це підтримання та фінансування війни.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Розірвати всі ділові зв’язки з Росією. Усі. Ведення бізнесу з Росією сьогодні означає фінансування агресії, військових злочинів, дезінформації, кібератак і особисто Гітлера 21 століття, на ім'я Володимира Путіна,

– написав Кулеба.

Нагадаємо, британська нафтогазова компанія BP вирішила продати свою частку у російській компанії "Роснєфть". У її власності – 19,75% акцій. Тепер компанію розглядає можливість допомогти Україні.

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