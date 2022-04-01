Кулеба після розмови з Блінкеном пообіцяв Росії ще більше ударів по економіці

Україна продовжує переконувати міжнародних партнерів тиснути на Росію всіма способами. Зокрема, економічний тиск на країну-агресорку посилиться.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Вони обговорили подальші кроки, які допоможуть Україні протистояти Росії.

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Поговорив з Блінкеном про кроки щодо економічного та військового зміцнення України, щоб ми могли продовжити ефективну відсіч подальшим російським атакам,

– написав Кулеба.

Міністр подякував США за ту підтримку, яку Україна вже отримала від свого західного партнера. А також пообіцяв, що Росія найближчим часом відчує нові удари по економіці, фінансовій системі та торгівлі.

У Росії вже почалися серйозні економічні проблеми

Майже 500 світових брендів покинули російський ринок, позбавивши росіян товарів / послуг та робочих місць, а російський бюджет – податків. Без роботи вже залишилися десятки тисяч росіян.

Лише за березень ціни зросли на 6,6% в Росії. Інфляція лише продовжиться, а падіння економіки може сягнути щонайменше 10% цьогоріч.

У Росії вже впали обсяги експорту газу та нафти, які разом складають близько половини всіх надходжень від експорту. Активно обговорюється питання нафтового ембарго. США та ще 30 країн навіть вивільнило 60 мільйонів барелів нафти зі своїх резервів для стабілізації ринку та цін.

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