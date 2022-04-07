Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Україна наполягатиме на жорсткіших санкціях.

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Які санкції вимагає Україна

Повне газове та нафтове ембарго для Росії;

відключення всіх російських банків від платіжної системи SWIFT;

закриття усіх портів для російських суден та російських товарів з мінімальною кількістю гуманітарних винятків.

Я сподіваюся, що вони (нові санкції – 24 канал) будуть повністю застосовані, це безперечно крок вперед,

– заявив Кулеба.

Світ переконала Буча

Очільник МЗС додав, що тиждень тому – до того, як світ побачив звірства, скоєні окупантами на Київщині, – санкційні пропозиції ЄС були значно слабшими. Україна була незадоволена тими санкціями і намагалася переконати партнерів з "Великої сімки" та ЄС. Переконати вдалося, але не можна казати про 100% успіх.

Кулеба сподівається, що Україна більше ніколи не опиниться в ситуації, де для посилення тиску на Росію необхідно, щоб були розкриті такі звірства, як у Бучі. "Я вважаю, що українці не повинні платити своїм життям, здоров'ям та стражданнями за політичне бажання партнерів запровадити санкції", – зазначив Кулеба.

П'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії може включати:

ембарго на російське вугілля;

санкції проти чотирьох ключових російських банків, серед яких ВТБ;

заборона доступу російських суден до портів ЄС;

заборона роботи російських і білоруських автотранспортних операторів;

подальші експортні та імпортні обмеження;

заборона участі російських компаній у держзакупівлях у ЄС і виключення будь-якої фінансової підтримки ЄС російським державним органам.

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