Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Україна наполягатиме на жорсткіших санкціях.
До теми Стефанчук назвав санкції проти Росії, які докорінно змінять ситуацію
Які санкції вимагає Україна
- Повне газове та нафтове ембарго для Росії;
- відключення всіх російських банків від платіжної системи SWIFT;
- закриття усіх портів для російських суден та російських товарів з мінімальною кількістю гуманітарних винятків.
Я сподіваюся, що вони (нові санкції – 24 канал) будуть повністю застосовані, це безперечно крок вперед,
– заявив Кулеба.
Світ переконала Буча
Очільник МЗС додав, що тиждень тому – до того, як світ побачив звірства, скоєні окупантами на Київщині, – санкційні пропозиції ЄС були значно слабшими. Україна була незадоволена тими санкціями і намагалася переконати партнерів з "Великої сімки" та ЄС. Переконати вдалося, але не можна казати про 100% успіх.
Кулеба сподівається, що Україна більше ніколи не опиниться в ситуації, де для посилення тиску на Росію необхідно, щоб були розкриті такі звірства, як у Бучі. "Я вважаю, що українці не повинні платити своїм життям, здоров'ям та стражданнями за політичне бажання партнерів запровадити санкції", – зазначив Кулеба.
П'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії може включати:
- ембарго на російське вугілля;
- санкції проти чотирьох ключових російських банків, серед яких ВТБ;
- заборона доступу російських суден до портів ЄС;
- заборона роботи російських і білоруських автотранспортних операторів;
- подальші експортні та імпортні обмеження;
- заборона участі російських компаній у держзакупівлях у ЄС і виключення будь-якої фінансової підтримки ЄС російським державним органам.
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