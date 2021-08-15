Уникнемо проблем у вересні, – Кухта про "подарунок" від МВФ

До кінця серпня Україна має отримати 2,7 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду. Ці гроші допоможуть вистояти після виплат державних боргів.

Лише у вересні 2021 року в Україні будуть пікові витрати запозичень, розміром 1,2 мільярда доларів. Великі гроші підуть в конкретний сектор економіки, на поліпшення інвестиційної привабливості країни.

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"Ми уникнемо потенційних проблем із бюджетом у вересні, які могли б бути через оці високі виплати", – наголосив ексвиконувач обов'язків міністра економіки Павло Кухта.

За його словами, подальша ситуація залежить від чергового траншу МВФ та фінансової політики України. Якщо вдасться отримати наступний транш, то в Україні проблем не буде.

Подарунок від МВФ

МВФ надав Україні 2,7 мільярда доларів без жодних повернень та відсотків. Транш надійде у переддень 30 річниці Незалежності. Втім у МВФ до щедрих виплат готувалися цілий рік.

"Вони (МВФ – 24 канал) імітують 600 мільярдів доларів і розподіляють серед усіх країн світу. Таке вже робили у 2009 році, тоді сума була 250 мільярдів доларів і за квотою Україна отримала 1 мільярд, а цього разу збільшили у понад 2 рази", – розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

За словами Павла Кухти, у такий спосіб МВФ намагається допомогти відновленню світової економіки. Україна отримає гроші до кінця серпня на рахунок Нацбанку. Розпоряджатиметься ними Міністерство фінансів.

Україна отримає транш від МВФ: дивіться відео

Куди скерують гроші від МВФ

Експерти називають безліч варіантів, як в Україні можуть розпорядитися грошима від МВФ. Найпопулярніші версії такі:

залатати дефіцит у понад 240 мільярдів гривень у держбюджеті;

частково погасити державні борги;

підтримати золотовалютні резерви.

Україна мала б позичити лише у 2021 році близько 10 мільярдів доларів для покриття бюджетного дефіциту. Отримані гроші від МВФ поліпшують ситуацію, хоч і не вирішують усіх проблем.

"Це дозволить безболісно здійснити боргові виплати України у вересні 2021 року", – зазначив міністр економіки Олексій Любченко.

Другий транш від МВФ

Кредити від МВФ Україна отримує за програмою stand-by. Мовиться про 5 мільярдів доларів упродовж 18 місяців. Перший транш на 2,1 мільярда доларів надійшов ще у 2020 році. Другий, на 700 мільйонів доларів, Україна чекає вже рік.

Затримка пов'язана із невиконанням зобов'язань та численними політичними скандалами – від звільнення ексглави Нацбанку до перипетій з антикорупційними органами й затягуванням судової реформи, яку врешті ухвалили. На початку вересня 2021 року в Україні очікують на місію МВФ, яка вирішить, чи буде черговий транш.

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"Залишилося 2 речі – законопроєкт про НАБУ і технічний про НБУ. Подивимось, чи буде жорстко реагувати МВФ на проблему корпоративного управління в "Нафтогазі", – підкреслив Фурса.

Якщо ж просування по програмі stand-by не буде, то у грудні 2021 року вона закінчиться. Україні запропонують іншу, але у такому разі грошей від МВФ доведеться чекати до літа 2022 року.