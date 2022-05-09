Куди зник бензин: Шмигаль пояснив ситуацію з дефіцитом пального

В Україні виник дефіцит пального через війну. Але влада обіцяє найближчим часом розв'язати проблему.

Чому виник дефіцит бензину

Через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України, довелося повністю перебудовувати логістику. Додала складнощів атака окупантів по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який забезпечував центральну і східну Україну. А також ракетні обстріли десятків нафтобаз.

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Тепер Україна завозить всі нафтопродукти через західний кордон, які везуть туди із європейських портів. Тож логістика дуже ускладнилася, а відповідно і здорожчала.

Зрозуміло, що вплив росіян і руйнування нашого Кременчуцького НПЗ, а також всіх баз, де був відповідний запас пального, призвело до переривання логістичного ланцюжка, відповідно, до одно – двотижневого дефіциту. Це природні речі в умовах війни, коли розбомбили наявні запаси, тому є дефіцит. Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України

Як розв'яжуть проблему з дефіцитом

Денис Шмигаль запевнив, що Мінекономіки зараз працює зі всіма мережами та оптовими постачальниками. Наразі везуть пальне в достатній кількості і пріоритетно в ті точки, де є найбільша напруга.

Думаю, що найближчим часом, як і обіцяло Міністерство економіки, ситуація виправиться,

– запевнив Шмигаль.

При цьому прем'єр наголосив, що в нас війна і цілком природно, що можуть бути форс-мажори. Але не потрібно при цьому панікувати.

Як зміняться ціни

Ціни вже зросли після того, як уряд збільшив максимальну націнку для мереж, а потім переглянув середню ціну на пальне. Відтак максимальні ціни на пальне становлять:

бензин – 37,69 гривні за літр;

дизельне пальне — 42,63 гривні за літр.

І це не межа. Ймовірно, ціни доведеться ще підвищити. Уряд залишає формулу визначення максимальної торгової націнки для трейдерів, а також визначення середньої ціни собівартості, від якої і визначається націнка, щоб не було зловживань.

Що відомо про дефіцит пального

Великі мережі АЗС ввели обмеження по обсягу пального, яке можна заправити в один бак.

Найчастіше обмеження складає 10 літрів на добу, але іноді АЗС дозволяють заправити 20 літрів та навіть 30 літрів.

Також в більшості випадків потрібна картка або мобільний додаток мережі, щоб заправити автівку.

Пріоритетно пальне тримають для бізнесу та армії.

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