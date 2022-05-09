Чому виник дефіцит бензину
Через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України, довелося повністю перебудовувати логістику. Додала складнощів атака окупантів по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який забезпечував центральну і східну Україну. А також ракетні обстріли десятків нафтобаз.
Зверніть увагу Страховка для криптотрейдера: що таке опціони та як на них заробити
Тепер Україна завозить всі нафтопродукти через західний кордон, які везуть туди із європейських портів. Тож логістика дуже ускладнилася, а відповідно і здорожчала.
Зрозуміло, що вплив росіян і руйнування нашого Кременчуцького НПЗ, а також всіх баз, де був відповідний запас пального, призвело до переривання логістичного ланцюжка, відповідно, до одно – двотижневого дефіциту. Це природні речі в умовах війни, коли розбомбили наявні запаси, тому є дефіцит.
Як розв'яжуть проблему з дефіцитом
Денис Шмигаль запевнив, що Мінекономіки зараз працює зі всіма мережами та оптовими постачальниками. Наразі везуть пальне в достатній кількості і пріоритетно в ті точки, де є найбільша напруга.
Думаю, що найближчим часом, як і обіцяло Міністерство економіки, ситуація виправиться,
– запевнив Шмигаль.
При цьому прем'єр наголосив, що в нас війна і цілком природно, що можуть бути форс-мажори. Але не потрібно при цьому панікувати.
Як зміняться ціни
Ціни вже зросли після того, як уряд збільшив максимальну націнку для мереж, а потім переглянув середню ціну на пальне. Відтак максимальні ціни на пальне становлять:
- бензин – 37,69 гривні за літр;
- дизельне пальне — 42,63 гривні за літр.
І це не межа. Ймовірно, ціни доведеться ще підвищити. Уряд залишає формулу визначення максимальної торгової націнки для трейдерів, а також визначення середньої ціни собівартості, від якої і визначається націнка, щоб не було зловживань.
Що відомо про дефіцит пального
- Великі мережі АЗС ввели обмеження по обсягу пального, яке можна заправити в один бак.
- Найчастіше обмеження складає 10 літрів на добу, але іноді АЗС дозволяють заправити 20 літрів та навіть 30 літрів.
- Також в більшості випадків потрібна картка або мобільний додаток мережі, щоб заправити автівку.
- Пріоритетно пальне тримають для бізнесу та армії.
Важливо – Велика Британія надасть Україні військову допомогу ще на 1,6 мільярда доларів: дивіться відео