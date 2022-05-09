Чому виник дефіцит бензину

Через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України, довелося повністю перебудовувати логістику. Додала складнощів атака окупантів по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який забезпечував центральну і східну Україну. А також ракетні обстріли десятків нафтобаз.

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Тепер Україна завозить всі нафтопродукти через західний кордон, які везуть туди із європейських портів. Тож логістика дуже ускладнилася, а відповідно і здорожчала.

Зрозуміло, що вплив росіян і руйнування нашого Кременчуцького НПЗ, а також всіх баз, де був відповідний запас пального, призвело до переривання логістичного ланцюжка, відповідно, до одно – двотижневого дефіциту. Це природні речі в умовах війни, коли розбомбили наявні запаси, тому є дефіцит. Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України

Як розв'яжуть проблему з дефіцитом

Денис Шмигаль запевнив, що Мінекономіки зараз працює зі всіма мережами та оптовими постачальниками. Наразі везуть пальне в достатній кількості і пріоритетно в ті точки, де є найбільша напруга.

Думаю, що найближчим часом, як і обіцяло Міністерство економіки, ситуація виправиться,

– запевнив Шмигаль.

При цьому прем'єр наголосив, що в нас війна і цілком природно, що можуть бути форс-мажори. Але не потрібно при цьому панікувати.

Як зміняться ціни

Ціни вже зросли після того, як уряд збільшив максимальну націнку для мереж, а потім переглянув середню ціну на пальне. Відтак максимальні ціни на пальне становлять:

бензин – 37,69 гривні за літр;

дизельне пальне — 42,63 гривні за літр.

І це не межа. Ймовірно, ціни доведеться ще підвищити. Уряд залишає формулу визначення максимальної торгової націнки для трейдерів, а також визначення середньої ціни собівартості, від якої і визначається націнка, щоб не було зловживань.

Що відомо про дефіцит пального

Великі мережі АЗС ввели обмеження по обсягу пального, яке можна заправити в один бак.

Найчастіше обмеження складає 10 літрів на добу, але іноді АЗС дозволяють заправити 20 літрів та навіть 30 літрів.

Також в більшості випадків потрібна картка або мобільний додаток мережі, щоб заправити автівку.

Пріоритетно пальне тримають для бізнесу та армії.

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