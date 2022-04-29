Бензин по 50 гривень

У Раді зареєстрували законопроєкт, який з-поміж іншого повертає акциз на пальне та ПДВ у розмірі 20% (зараз 7%). Це може підняти ціни одразу на 10 – 12 гривень за літр. Як повідомив Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95, в такому разі граничні ціни становитимуть:

бензин коштуватиме 45 гривень за літр (зараз 34,10 гривні);

дизельне пальне – 48 гривень за літр (38,70 гривні зараз).

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А на практиці ціни будуть ще вищими – бензин по 52 гривні, а дизель по 55 гривень за літр. Але, на жаль, повернення податків аж ніяк не розв'яже проблему з дефіцитом пального, хіба що допоможе з наповненням бюджету України.

Чому на АЗС дефіцит

На це є три основні причини, серед яких держрегулювання, зупинка Кременчуцького нафтопереробного заводу та проблеми з логістикою з Європи.

Російські окупанти вдарили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу ще на початку квітня, в результаті чого той повністю припинив свою роботу. Крім того, ворог завдавав ракетні удари й по інших нафтових базах по країні. Це суттєво похитнуло ринок.

ще на початку квітня, в результаті чого той повністю припинив свою роботу. Крім того, ворог завдавав ракетні удари й по інших нафтових базах по країні. Це суттєво похитнуло ринок. Європа не була готова до того, що їй доведеться швидко наповнювати такий великий ринок пальним, адже до того Україна здебільшого імпортувала пальне з Росії, Білорусі та морськими шляхами. Тож хоч українські нафтотрейдери швидко знайшли нові ринки, виникли проблеми з логістикою через нестачу цистерн та бензовозів.

через нестачу цистерн та бензовозів. Імпортне пальне зараз є дорожчим, ніж гранична ціна, яку встановило Мінекономіки. Тому українським АЗС просто невигідно завозити пальне по такій ціні та продавати його дешевше. Останню проблему могло б розв'язати підвищення граничної ціни або тимчасове скасування держрегулювання, вважає Сергій Куюн. Тоді ціни на пальне були б високими, але принаймні його можна було б купити.

Завданням номер один є наповнення ринку пальним. Якщо й допустити підвищення цін, то шляхом скасування держрегулювання або його послаблення. Ціна зросте, але не так сильно, як від повного повернення податків, та й буде ефект у вигляді стимулювання наповнення ринку. Сергій Куюн Директор консалтингової групи А-95

Експерт вважає, що до повного повернення податків, а також держрегулювання можна повертатися лише, коли український ринок остаточно перебудується на нову систему постачання пального в країну через західний кордон.

Що зараз відбувається на ринку пального

Пального, особливо бензину, стає все менше. Деякі мережі АЗС, наприклад найбільша мережа, що належить групі "Приват", підвищили ціни на пальне, ігноруючи граничні межі від уряду. На багатьох АЗС вже ввели обмеження до 10 літрів на один бак.

Куюн вважає, що все більше АЗС будуть намагатися продати пальне за ринковими цінами, а немережеві станції ігноруватимуть граничні ціни від уряду.

Вільний продаж пального буде скорочуватись, перетікаючи у "безготівкову" площину. Тобто бізнес, але кому дійсно треба, матиме змогу придбати пальне. Хоча ліміти при заправці будуть діяти й для них,

– вважає Сергій Куюн.

Ситуація з дизельним пальне поки не така критична, але теж складна. А от з газом таких проблем немає, оскільки на нього не поширюється держрегулювання. Газ дорогий, але він є на ринку.

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