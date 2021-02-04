Куди та як подавати показники газового лічильника: пояснення

Нині початок місяця, а це означає, що всі споживачі прагнуть не заборгувати перед постачальником блакитного палива, та вчасно встигнути подати показники лічильників. Як все зробити правильно, куди звертатись у разі виникнення питань, та як розібратись хто є вашим постачальником – далі у матеріалі.

Джерело: ГазПравда

Багато споживачів газу скаржаться останнім часом на збої у роботі сайтів постачальників блакитного палива, а найбільш поширеною помилкою є намагання подати показники компаніям-постачальникам, через що трапляються непорозуміння.

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Найбільш поширені помилки під час подачі показників лічильника за газ

Подача показників компаніям-постачальникм. Споживачі повинні подавати показники газорозподільним компаніям – облгазам. Оскільки, саме вони ведуть облік цих показників, а потім передають інформацію для формування рахунків газопостачальним компаніям.

Не вказування номеру особового рахунку. Подаючи показники лічильника, потрібно вказувати номер особовому рахунку вашого облгазу, а не старого постачальника. До слова, у газзбутів і облгазів вони могли збігатися. Особовий рахунок вашого облгазу можна знайти в платіжці за розподіл газу за попередній місяць.

Чому важливо не заборгувати у січні та вчасно сплатити у лютому–березні

Вигідна ціна

. Навіть якщо у вас змінився постачальник газу, то вас все одно обслуговує той самий облгаз, що й раніше, і вартість послуг з розподілу газу не зміниться. Тому, показники слід як і раніше передавати тому самому Оператору ГРМ.

З початку лютого і до кінця березня 2021 року в Україні діятиме гранична ціна на газ – 6,99 гривні за кубометр, тому варто вчасно заплатити за блакитне паливо та зафіксувати показники лічильника. До прикладу, у більшості споживачів (зокрема регіональних газзбутів, афілійованих з облгазами) ціна в січні сягала 9,9 гривні за кубометр. Це одразу на 40% вище за граничну ціну в лютому.

Загроза отримати вищий платіж

У разі невчасної подачі показників лічильника за січень є загроза отримати вищу платіжку за газ. Адже облгаз (оператор ГРМ, якому передають показники лічильника) може розрахувати спожитий вами обсяг на рівні планового (у цьому випадку – вищого) місячного об’єму споживання. А в такому разі ви ризикуєте сплатити за більший обсяг газу, аніж спожили в січні, і за ціною 9,9 гривні, а не 6,99 гривні за кубометр.

У який спосіб та коли споживачі можуть подати показники газового лічильника

Важливо вчасно подати показники лічильника, а саме у період с 1 по 5 лютого, попередньо зафіксувавши їх на фото, або відео для вашого облгазу.

Показники лічильника можна подати:

через особистий кабінет на сайті Оператора ГРМ;

за телефоном;

у мобільному додатку чи чат-боті;

шляхом зазначення показань у сплаченому рахунку (квитанції абонентської книжки);

на електронну адресу.

Постачальники газу у різних областях України

Вінницька область: ПАТ "Вінницягаз", ТОВ "Газпостачсервіс", ТОВ "Газовик"

Волинська область: ПАТ "Волиньгаз"

Дніпропетровська область: ПАТ "Дніпропетровськгаз", ПАТ "Дніпрогаз", ПАТ "Криворіжгаз"

Донецька область: ПАТ по газопостачанню та газифікації "Макіївкагаз", ПАТ "по газопостачанню та газифікації "Донецькоблгаз", ПАТ по газопостачанню та газифікації "Донецькміськгаз", ПАТ по газопостачанню та газифікації "Маріупольгаз"

Житомирська область: ПАТ по газопостачанню та газифікації "Коростишівгаз", ПАТ "Житомиргаз"

Закарпатська область: ПАТ "Закарпатгаз"

Запорізька область: ПАТ "Мелітопольгаз", ПАТ "Запоріжгаз"

Івано-Франківська область: ПАТ "Тисменицягаз", ПАТ "Івано-Франківськгаз"

Київська область: ПАТ "Київоблгаз"

Кіровоградська область: ВАТ по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"

Луганська область: ПАТ по газопостачанню та газифікації "Луганськгаз"

Львівська область: ПАТ "Львівгаз"

Миколаївська область: ПАТ "Миколаївгаз"

Одеська область: ПАТ "Одесагаз"

Полтавська область: ПАТ "Кременчукгаз", ПАТ по газопостачанню та газифікації "Полтавагаз", ПАТ "Гадячгаз", ПАТ по газопостачанню та газифікації "Лубнигаз"

Рівненська область: ПАТ "Рівнегаз"

Сумська область: ПАТ "Сумигаз"

Тернопільська область: ПАТ по газопостаанню та газифікації "Тернопільгаз", ПАТ "Тернопільміськгаз"

Харківська область: ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"

Херсонська область: Акціонерне Товариство "Херсонгаз"

Хмельницька область: ПАТ по газопостачанню та газифікації "Шепетівкагаз", ПАТ "Хмельницькгаз"

Черкаська область: ПАТ "по газопостачанню та газифікації "Черкасигаз", Публічне Акціонерне Твариство "Уманьгаз"

Чернівецька область: ПАТ "Чернівцігаз"

Чернігівська область: ПАТ "Чернігівгаз"

Місто Київ: ПАТ "Київгаз"