Куди та як подавати показники газового лічильника: пояснення

Нині початок місяця, а це означає, що всі споживачі прагнуть не заборгувати перед постачальником блакитного палива, та вчасно встигнути подати показники лічильників. Як все зробити правильно, куди звертатись у разі виникнення питань, та як розібратись хто є вашим постачальником – далі у матеріалі.
Джерело: ГазПравда
Багато споживачів газу скаржаться останнім часом на збої у роботі сайтів постачальників блакитного палива, а найбільш поширеною помилкою є намагання подати показники компаніям-постачальникам, через що трапляються непорозуміння.
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З початку лютого і до кінця березня 2021 року в Україні діятиме гранична ціна на газ – 6,99 гривні за кубометр, тому варто вчасно заплатити за блакитне паливо та зафіксувати показники лічильника. До прикладу, у більшості споживачів (зокрема регіональних газзбутів, афілійованих з облгазами) ціна в січні сягала 9,9 гривні за кубометр. Це одразу на 40% вище за граничну ціну в лютому.
У разі невчасної подачі показників лічильника за січень є загроза отримати вищу платіжку за газ. Адже облгаз (оператор ГРМ, якому передають показники лічильника) може розрахувати спожитий вами обсяг на рівні планового (у цьому випадку – вищого) місячного об’єму споживання. А в такому разі ви ризикуєте сплатити за більший обсяг газу, аніж спожили в січні, і за ціною 9,9 гривні, а не 6,99 гривні за кубометр.
Важливо вчасно подати показники лічильника, а саме у період с 1 по 5 лютого, попередньо зафіксувавши їх на фото, або відео для вашого облгазу.
Вінницька область: ПАТ "Вінницягаз", ТОВ "Газпостачсервіс", ТОВ "Газовик"
Волинська область: ПАТ "Волиньгаз"
Дніпропетровська область: ПАТ "Дніпропетровськгаз", ПАТ "Дніпрогаз", ПАТ "Криворіжгаз"
Донецька область: ПАТ по газопостачанню та газифікації "Макіївкагаз", ПАТ "по газопостачанню та газифікації "Донецькоблгаз", ПАТ по газопостачанню та газифікації "Донецькміськгаз", ПАТ по газопостачанню та газифікації "Маріупольгаз"
Житомирська область: ПАТ по газопостачанню та газифікації "Коростишівгаз", ПАТ "Житомиргаз"
Закарпатська область: ПАТ "Закарпатгаз"
Запорізька область: ПАТ "Мелітопольгаз", ПАТ "Запоріжгаз"
Івано-Франківська область: ПАТ "Тисменицягаз", ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Київська область: ПАТ "Київоблгаз"
Кіровоградська область: ВАТ по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"
Луганська область: ПАТ по газопостачанню та газифікації "Луганськгаз"
Львівська область: ПАТ "Львівгаз"
Миколаївська область: ПАТ "Миколаївгаз"
Одеська область: ПАТ "Одесагаз"
Полтавська область: ПАТ "Кременчукгаз", ПАТ по газопостачанню та газифікації "Полтавагаз", ПАТ "Гадячгаз", ПАТ по газопостачанню та газифікації "Лубнигаз"
Рівненська область: ПАТ "Рівнегаз"
Сумська область: ПАТ "Сумигаз"
Тернопільська область: ПАТ по газопостаанню та газифікації "Тернопільгаз", ПАТ "Тернопільміськгаз"
Харківська область: ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Херсонська область: Акціонерне Товариство "Херсонгаз"
Хмельницька область: ПАТ по газопостачанню та газифікації "Шепетівкагаз", ПАТ "Хмельницькгаз"
Черкаська область: ПАТ "по газопостачанню та газифікації "Черкасигаз", Публічне Акціонерне Твариство "Уманьгаз"
Чернівецька область: ПАТ "Чернівцігаз"
Чернігівська область: ПАТ "Чернігівгаз"
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