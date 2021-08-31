Куди найчастіше переказували гроші українці у I півріччі 2021 року: дані НБУ

31 серпня 2021 , 16:49
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Джерело:

Національний банк України

За січень – червень 2021 року за кордон українці переказали на 36,8% більше, ніж за аналогічний період торік. За перше півріччя сума одного переказу з України зросла на 18,2%, як повідомляє Національний банк.

Перекази з України за кордон 

  • За перше півріччя 2021 року (січень – червень) з України за кордон через системи переказу коштів було здійснено 388,58 мільйона переказів.
  • Загальна сума переказів склала 166 мільярдів гривень, або 5,97 мільярда доларів. 

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Нагадаємо, що за аналогічний проміжок часу торік українці здійснили переказів за кордон на суму у 118 мільярдів гривень, або 4,55 мільярда доларів.

Середня сума переказу 

Середня сума переказу у межах України за січень – червень 2021 року склала 427 гривень проти 360 гривень торік. 

Найчастіше за першу половину 2021 року переказували на територію: 

  • Росії – 29%,
  • Грузії – 17%,
  • Туреччини – 5%,
  • Азербайджану – 5%,
  • Польщі – 4%.

Перекази в Україну з-за кордону

Не лише за кордон протягом першого півріччя переказували українці, але й навпаки. Серед країн-лідерів, з яких через системи переказу в Україну найбільше надійшло коштів:

  • США – 19%,
  • Ізраїль – 13%,
  • Італія – 12%,
  • Росія – 7%,
  • Німеччина – 6%.

У які області з-за кордону найбільше переказували кошти

  • Київ,
  • Дніпропетровська область,
  • Львівська область.

Сума переказів 

  • Загалом в Україну через системи переказу коштів було спрямовано 1,47 мільярда доларів, що на 23,8% більше, ніж за аналогічний період торік.
  • Середня сума одного переказу в Україну зросла на 6,9% до 400 доларів.

Як переказували кошти українці

  • У межах України переважна більшість (99,98%) переказів коштів за кордон були здійснені через системи переказу коштів, створені резидентами.
  • Що стосується транскордонних переказів, тут лідерство тримають системи переказу коштів, створені нерезидентами. Через них здійснено 88,68% переказів в Україну та 97,1% – з України.


Робота систем переказу коштів у першому півріччі 2021 року / Інфографіка НБУ

Зверніть увагу, що НБУ навів дані без урахування переказів, здійснених на банківські рахунки, через карткові платіжні системи або через поштові відділення, а також неформальними каналами.
Автор: Дар'я Вереньова