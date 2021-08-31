Куди найчастіше переказували гроші українці у I півріччі 2021 року: дані НБУ
31 серпня 2021 , 16:49Читать новость на русском
Джерело:Національний банк України
За січень – червень 2021 року за кордон українці переказали на 36,8% більше, ніж за аналогічний період торік. За перше півріччя сума одного переказу з України зросла на 18,2%, як повідомляє Національний банк.
Перекази з України за кордон
- За перше півріччя 2021 року (січень – червень) з України за кордон через системи переказу коштів було здійснено 388,58 мільйона переказів.
- Загальна сума переказів склала 166 мільярдів гривень, або 5,97 мільярда доларів.
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Нагадаємо, що за аналогічний проміжок часу торік українці здійснили переказів за кордон на суму у 118 мільярдів гривень, або 4,55 мільярда доларів.
Середня сума переказу
Середня сума переказу у межах України за січень – червень 2021 року склала 427 гривень проти 360 гривень торік.
Найчастіше за першу половину 2021 року переказували на територію:
- Росії – 29%,
- Грузії – 17%,
- Туреччини – 5%,
- Азербайджану – 5%,
- Польщі – 4%.
Перекази в Україну з-за кордону
Не лише за кордон протягом першого півріччя переказували українці, але й навпаки. Серед країн-лідерів, з яких через системи переказу в Україну найбільше надійшло коштів:
- США – 19%,
- Ізраїль – 13%,
- Італія – 12%,
- Росія – 7%,
- Німеччина – 6%.
У які області з-за кордону найбільше переказували кошти
- Київ,
- Дніпропетровська область,
- Львівська область.
Сума переказів
- Загалом в Україну через системи переказу коштів було спрямовано 1,47 мільярда доларів, що на 23,8% більше, ніж за аналогічний період торік.
- Середня сума одного переказу в Україну зросла на 6,9% до 400 доларів.
Як переказували кошти українці
- У межах України переважна більшість (99,98%) переказів коштів за кордон були здійснені через системи переказу коштів, створені резидентами.
- Що стосується транскордонних переказів, тут лідерство тримають системи переказу коштів, створені нерезидентами. Через них здійснено 88,68% переказів в Україну та 97,1% – з України.
Робота систем переказу коштів у першому півріччі 2021 року / Інфографіка НБУ