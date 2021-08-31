Куди найчастіше переказували гроші українці у I півріччі 2021 року: дані НБУ

Цікаво Долар впевнено росте: що буде з гривнею на початку вересня

Середня сума переказу

Нагадаємо, що за аналогічний проміжок часу торік українці здійснили переказів за кордон на суму у 118 мільярдів гривень, або 4,55 мільярда доларів.

Середня сума переказу у межах України за січень – червень 2021 року склала 427 гривень проти 360 гривень торік.

Найчастіше за першу половину 2021 року переказували на територію: