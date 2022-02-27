Про своє рішення компанія повідомила на сайті. Цей крок пояснили війною, яку Росія розгорнула проти України.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Разом з продажем акцій представники компанії (генеральний директор ВР Бернард Луні та колишній гендиректор Боб Дадлі) виходять із ради директорів "Роснєфті". А також припиняють всі інші справи, які мали з російською компанією.

Напад Росії на Україну є актом агресії, який має трагічні наслідки для всього регіону. BP працює в Росії понад 30 років разом із прекрасними російськими колегами. Але ця військова дія є фундаментальною зміною,

– заявив Хельге Лунд, голова ради директорів ВР.

Після ретельного аналізу правління ВР вирішило розірвати будь-які зв'язки з держкомпанією.

Гендиректор BP Луні засмучений ситуацією в Україні і пообіцяв, що компанія допоможе у розв'язанні гуманітарних проблем, спричинених російською агресією.

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