Крок до дефолту: Мінфін США не продовжив ліцензію Росії на обслуговування зовнішнього боргу

Міністерство фінансів США відмовилось продовжувати дію ліцензії, що дозволяла Росії проводити виплати для обслуговування свого зовнішнього боргу в доларах в умовах санкцій.

Росія на межі дефолту

Без цього дозволу Росія не зможе розплатитися за державними облігаціями та опиниться на крок до дефолту.

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Очевидно, що у Кремлі передбачали можливість того, що США не дозволять Росії продовжувати платити за своїми облігаціями та провели платежі заздалегідь. Тож наразі дефолт на Росії можна очікувати не в травні, а в липні.

Найближчий обов'язковий платіж в іноземній валюті Росія має виконати 27 травня. Російський мінфін виконав його заздалегідь, 20 травня. Наступні виплати заплановано на 23 – 24 червня. Якщо їх провести не вдасться, формальний дефолт може чекати на Росію наприкінці липня – після закінчення 30-денного grace period,

– йдеться у повідомленні.

В будь-якому разі, рішення США, щодо скасування ліцензії суттєво ускладнить умови для російської економіки, яка й без того перебуває під тиском західних санкцій та замороження активів, розміщених в іноземних банках.

Дефолт в Росії: коротко про головне

Нагадаємо, на початку травня Росія таки уникнула дефолту за зовнішнім боргом в іноземній валюті, провівши виплати в доларах за двома випусками суверенних єврооблігацій, термін погашення яких закінчився 4 квітня.

До цього Росія спробувала провести виплати за позиками в рублях, але агентство Moody's заявило, що це зміна умов випуску облігацій і може вважатися дефолтом.

Інвестори вже кілька місяців прогнозують, що Росія оголосить дефолт. Страхові контракти, що покривають російський борг, оцінюють ймовірність дефолту в 80% протягом кількох тижнів.

Цікаво, що останній дефолт в Росії оголошували в 1998 році, але тоді він стався за внутрішнім боргом.

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