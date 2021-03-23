Криза через пандемію COVID-19: скільки грошей втратили українці у 2020 році

В Україні у 2020 році через кризу кожен українець в середньому втратив майже 8% власного потенційного добробуту. Зокрема, це спричинили жорсткі карантинні обмеження.

За даними Держстату, номінальний ВВП України впродовж 2020 року становив 4194,1 мільярда гривень. Водночас реальний ВВП з урахуванням інфляції протягом минулого року знизився на 4%.

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Якими були наслідки кризи

На початку 2020 року в Кабміні очікували, що економіка зросте на 3,3%. Зокрема, такі цифри тоді заклали в державний бюджет. Однак після введення у березні жорстких карантинних обмежень, фахівці вже прогнозували падіння ВВП на 4,8%.

Найбільше ВВП знизився у другому кварталі – на 11,2%. Наприкінці 2020 року економіка майже перестала падати.

на 4,6%. Водночас

заступниця голови Офісу Президента Юлія Свириденко вважає, що ВВП може зрости й до

5,1%.

У Кабміні прогнозують , що у 2021 році ВВП зросте

Також ще до кризи 2020 року в Кабміні очікували, що номінальний ВВП України на одну особу складе 109,04 тисяч гривень при зростанні економіки на 3,3%. Однак насправді він становив на 7,9% менше ніж прогнозували спочатку.

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Як змінилась купівельна спроможність та курс долара

Варто зауважити, що впродовж 2020 року також знизилась купівельна спроможність українців. Однією з причин була девальвація гривні до долара та євро.

Зокрема, протягом минулого року офіційний курс долара до гривні зріс на 19,4%, а євро до гривні – на 31,5%.