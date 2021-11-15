Криптовалюту в Індонезії заборонив головний релігійний орган

Рада релігійних лідерів Індонезії заборонила мусульманам використовувати криптовалюту, оскільки вона має елементу азартних ігор. Проте офіційно торгівля криптовалюти у країні не заборонена.

Чому головний релігійний орган заборонив криптовалюту

Головний релігійний орган Індонезії – Рада улемів заборонила криптовалюту, оскільки вона має елементи невизначеності, азарту і шкоди. Цікавим є те, що рада може змінити своє рішення, якщо цифровий актив відповідатиме принципам шаріату і покаже явну вигоду.

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Зауважимо, що рішення головного релігійного органу не зупинить операції з криптовалютою й фактично владою Індонезії вони не заборонені, але це може відлякати багатьох мусульман від інвестицій у галузь, вважає видання Bloomberg.

Чи дозволена криптовалюта в інших ісламських країнах

. В Індонезії проживають близько 237 мільйонів мусульман, що становить 12,7% від загальної кількості мусульман у ​​світі.

Позиція Ради улемів може не збігатися з думкою релігійних лідерів інших ісламських країн. ОАЕ дозволили торгівлю криптовалютами у вільній зоні Дубая, тоді як Бахрейн підтримує криптоактиви з 2019 року.

Криптогалузь в Індонезії

Зауважте, що влада Китаю неодноразово називав діяльність з криптовалютою нелегальною. У вересні вона посилила контроль за діяльністю майнерів , які маскуються під "дослідників даних" та операторів дата-центрів.

Світська влада країни раніше підтримувала цифрові валюти. Тож вона дозволила інвестувати в них та навіть просувала ідею створення криптобіржі. Проте використання криптовалют як засобу обігу поки не розглядається.

Показовим є те, що за перші січень – травень 2021 обсяг транзакцій у криптовалюті в Індонезії сягнув 26 мільярдів доларів.