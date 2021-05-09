Втім до вибору цифрової валюти треба підійти серйозно та точно не вкладати останні чи кредитні гроші. Річ у тім, що ризик втратити кошти надто великий.

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"Криптовалюта однозначно пасивний дохід і не більше. Основну роботу мати потрібно і кредити в жодному разі не брати. Так, ви ризикуєте самі – можете заробити або отримати нічого", – розповів киянин, який вкладається в криптовалюту, Ігор Бистрих.

Україна в трійці лідерів

Нині Україна не полишає трійку країн-лідерів за використанням криптовалют у світі. Як зізнаються спеціалісти, за цифровими валютами – майбутнє. Адже звичайні паперові гроші з кожним роком лише втрачають позиції.

Головна цінність криптовалюти – це те, що немає посередників. Немає всього того, що є в стандартній фінансовій системі. За кожною гривнею в банку стоїть національний банк, а в блокчейні немає всіх цих посередників,

– зазначив технічний директор Wirex Руслан Колодяжний.

До того ж ухвалення відповідного законопроєкту у Верховній раді пришвидшило та полегшало б їх використання в Україні.

Фахівці кажуть, що криптовалюта – це "мильні бульбашки"

Інвестиційний банкір Сергій Фурса не поділяє позитиву навколо криптовалют та називає їх звичайними "мильними бульбашками", які можуть луснути будь-якої миті. Тому радить вкладатися в менш ризиковані активи. До прикладу, у нерухомість або ж цінні папери.

"Криптовалюти – це абсолютно спекулятивний актив, який немає вартості й ціна його базується на хайпі. Тому, якщо ви хочете пограти в казино, ви можете купувати криптовалюти. Поки надувається бульбашка, ви зможете на цьому заробляти", – вважає Фурса.



Фахівці неоднозначні щодо криптовалюти / Фото Pexels

Що кажуть українці

Киянин Ігор уже з пів року вкладається в криптовалюту. Навіть створив невелику майнінгову ферму в себе вдома. Зізнається – інвестування власних коштів у цифрові валюти хоч і ризиковане, але в рази вигідніше за звичайні депозити в банках та й почати можна з будь-якої суми.

"Чому саме криптовалюта? Насамперед банк нам не може забезпечити великий відсоток зростання вкладу. А з початку 2021 року той етеріум, який з'явився відносно недавно із 750 доларів виріс до 2050 доларів. Це 400% зростання, тому це вкрай вигідно навіть якщо вкладати маленькі суми", – пояснив Ігор Бистрих.

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Так чи інакше інвестувати в криптовалюту треба обережно та не вкладати більш як 20% від зарплати. Адже ймовірність того, що ви на цьому заробите така ж, як і те, що втратите.