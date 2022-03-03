Криптовалюта не врятує Росію: чому у цьому переконані аналітики

На тлі безпрецедентних санкцій проти Росії все частіше звучать побоювання, що країна-агресорка почне використовувати криптовалюту для обходу обмежень. Однак аналітики не вірять, що біткойн чи інша криптовалюта врятує її від санкцій.

Криптовалюта не врятує російську економіку

На думку аналітика Джейка Червінскі із Blockchain Association, країна-агресорка не може і не буде використовувати криптовалюту для ухилення від санкцій.

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Путін роками будував Росію, що була б невразлива до санкцій, але криптовалюта не входила у ці плани. Його стратегія полягала у диверсифікації резервів у юані й золото (не крипто), переніс торгівлі до Азії (не у блокчейн), повернення виробничих потужностей всередину країни тощо,

– вважає Джейк Червінскі.

Аргументи, чому Росія не використає криптовалюту, щоб ухились від санкцій

Санкції не обмежуються доларом, а бізнесу заборонено проводити будь-які трансакції з Росією. "Не має значення, чи вони використовуватимуть долар, золото, мушлі чи біткоїн", – підкреслює аналітик. Фінансові потреби Росії значно перевищують здатність крипторинка їх задовольнити. Тож він вважає, що навіть якби крипторинок мав достатню ліквідність, його прозорість не дозволила б Росії приховати свої трансакції. Росія не має інфраструктури, яка уможливила б використання криптовалюти. До того, там навіть немає законодавства, що б регулювало цифрові гроші. На думку Червінскі це свідчить, що РФ ніколи не збиралася використовувати криптовалюту для уникнення санкцій.

Керівник відділу розслідувань шахрайств на платформі блокчейн-аналізу Coinfirm Роман Бієда нагадує, що такі країни як Північна Корея, Венесуела та Іран наразі вдало ухиляються від санкцій та приховують багатство за допомогою криптовалюти.

Проте ситуація в Росії зовсім інша, хоча б з огляду на масштаб санкцій. Також потрібно зважати на низький рівень впровадження криптовалюти та надто неглибокий ринок. Арі Редборд, з TRM Labs, що займається розслідуванням злочинів, пов’язаних з криптовалютами, вважає, що прозорість блокчейну значно ускладнює ухилення від санкцій.

Росія не може замінити криптовалютою сотні мільярдів доларів, які потенційно можуть бути заблоковані або заморожені,

– ділиться він.

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