Криптовалюта не врятує російську економіку

На думку аналітика Джейка Червінскі із Blockchain Association, країна-агресорка не може і не буде використовувати криптовалюту для ухилення від санкцій.

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Путін роками будував Росію, що була б невразлива до санкцій, але криптовалюта не входила у ці плани. Його стратегія полягала у диверсифікації резервів у юані й золото (не крипто), переніс торгівлі до Азії (не у блокчейн), повернення виробничих потужностей всередину країни тощо,

– вважає Джейк Червінскі.

Аргументи, чому Росія не використає криптовалюту, щоб ухились від санкцій

Санкції не обмежуються доларом, а бізнесу заборонено проводити будь-які трансакції з Росією. "Не має значення, чи вони використовуватимуть долар, золото, мушлі чи біткоїн", – підкреслює аналітик. Фінансові потреби Росії значно перевищують здатність крипторинка їх задовольнити. Тож він вважає, що навіть якби крипторинок мав достатню ліквідність, його прозорість не дозволила б Росії приховати свої трансакції. Росія не має інфраструктури, яка уможливила б використання криптовалюти. До того, там навіть немає законодавства, що б регулювало цифрові гроші. На думку Червінскі це свідчить, що РФ ніколи не збиралася використовувати криптовалюту для уникнення санкцій.

Керівник відділу розслідувань шахрайств на платформі блокчейн-аналізу Coinfirm Роман Бієда нагадує, що такі країни як Північна Корея, Венесуела та Іран наразі вдало ухиляються від санкцій та приховують багатство за допомогою криптовалюти.

Проте ситуація в Росії зовсім інша, хоча б з огляду на масштаб санкцій. Також потрібно зважати на низький рівень впровадження криптовалюти та надто неглибокий ринок. Арі Редборд, з TRM Labs, що займається розслідуванням злочинів, пов’язаних з криптовалютами, вважає, що прозорість блокчейну значно ускладнює ухилення від санкцій.

Росія не може замінити криптовалютою сотні мільярдів доларів, які потенційно можуть бути заблоковані або заморожені,

– ділиться він.

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