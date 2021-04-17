Україна має власні цементні заводи, тож дороги з бетону можуть бути набагато міцнішими. Проте більшість українських доріг будують з імпортного бітуму.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі програми "Перехресний допит" пояснив, що бетонні дороги в Україні розпочали будувати саме з 2020 року. Мовиться про дороги Миколаїв – Кропивницький та Дніпро – Решетилівка.

До теми Хочемо до 2024 року відремонтувати всі дороги державного значення, – Криклій

Водночас він назвав амбітну мету у планах розвитку дорожнього господарства – приблизно 10% від загального обсягу доріг мають бути бетонними.

Міністр інфраструктури зазначив, що у питанні доріг є окремі розрахунки й має бути відповідна інтенсивність трафіку та навантаження.

Вони значно дорожчі. У бетонних дорогах, якщо вони руйнуються, значно важча технологія демонтажу і заміни, тому що ямковий ремонт ви не зробите,

– пояснив Владислав Криклій.

У випадку руйнування, необхідно повністю розбирати чималу ділянку дороги, додав очільник Міністерства інфраструктури.

Чи будуть бетонні дороги ефективними

Також він сказав, що дорожнеча доріг вказує на те, що це ефективно, якщо мовиться про високу інтенсивність великогабаритного транспорту зокрема.

"В першу чергу ми говоримо про фури та вантажівки й про Південь та Схід, де у нас промисловість або порти. Це основний напрямок, де їздять вантажівки й руйнують дороги – це таке замкнуте коло і треба цей "клубок" розірвати", – пояснив Владислав Криклій.

За його словами, у відповідному питанні бетонні дороги можуть бути ефективними, над чим наразі й працюють.

Інтерв'ю з Владиславом Криклієм: дивіться відео 24 каналу