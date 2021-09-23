Особливо якщо там хочуть, щоб і після 2024 року зберігався транзит палива через газотранспортну систему (ГТС) України. Так заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Також цікаво Нова проблема: до чого може вдатися Росія після запуску "Північного потоку-2"

"Пояснити пану Хохштейну суть"

Росія постачає багато газу в Європу і зараз, але може ще більше. Про це заявив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Журналісти попросили його прокоментувати слова старшого радника Держдепу США з енергетичної безпеки Амоса Хохштейна, який вимагав у Росії збільшити постачання газу в Європу через Україну.

Я не сумніваюся, що фахівці "Газпрому" готові пану Хохштейну пояснити суть того, що відбувається. Власне, дуже просту істину: газ спочатку продається, потім видобувається і тільки потім його транзитують,

– сказав Пєсков.

Мовляв, "неможливо транзитувати газ, не продавши його".

Щоб був транзит через Україну, Європа має купувати ще більше газу

Наразі Росія, як заявив Пєсков, виконує зобов’язання перед європейськими споживачами "на 100% і навіть більше". За його словами, це майже "історичний максимум" проданого газу.

А проте Росія хоче продавати ще більше. І для цього знайшла простий спосіб: шантажувати Європу припиненням транзиту через українську ГТС.

Щоб збільшити обсяги поставок газу, наприклад, після 2024 років через Україну, потрібно відповідно збільшити обсяги газу, купленого Європою,

– прямо заявив речник Путіна.

Тим часом "Газпром" відмовився збільшувати транзит газу через Україну у жовтні 2021. І це на тлі неймовірного зростання цін на блакитне паливо у Європі, яке призводить вже навіть до закриття заводів.

Зверніть увагу також на інші важливі новини про газові проблеми: