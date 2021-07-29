Кредитний рейтинг "Укрзалізниці" підвищили до рівня "CCC+": що це означає

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s підвищило кредитний рейтинг "Укрзалізниці" до рівня "CCC+". На це суттєво вплинув успішний випуск п'ятирічних облігацій акціонерним товариством на початку липня під 7,875% річних.

Чому рейтинг "Укрзалізниці" підвищили

На думку агентства S&P, випуск облігацій дозволить "Укрзалізниці" суттєво покращити ліквідність та ефективно управляти кредитним портфелем, зокрема здійснювати виплати за фінансовими зобов’язаннями протягом 2021 – 2022 років, попри постійне перебування в умовах нестабільного робочого середовища та значні інвестиційні потреби.

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Виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик відмітив, що ще одне провідне рейтингове агентство (Standard&Poors) підтвердило правильний вектор розвитку компанії.

Такий висновок – важливий показник діяльності "Укрзалізниці", що додає інвесторам упевненості в стабільності компанії,

– розповів Юрик.

Що означає кредитний рейтинг рівня "CCC+" Клас "С" вказує на те, що платоспроможність емітента надто залежить від внутрішньоекономічної ситуації. Рівень "ССС+" означає, що існує вірогідність дефолту за борговими зобов'язаннями позичальника. Своєчасність і обсяг виплати відсотків та основної суми за борговими зобов'язаннями значною мірою залежать від комерційних, фінансових та економічних умов.

Прибутковий II квартал

, що "Укрзалізниця" одна з перших квазісуверенних компаній в постковідний період залучила незабезпечене фінансування в розмірі 300 мільйонів доларів , шляхом випуску єврооблігацій. Залучені кошти планували спрямувати на рефінансування боргу компанії.

За результатами II кварталу (квітень – червень) 2021 року прибуток "Укрзалізниці" склала 227,4 мільйона гривень, що стало досить показовим проти збитків у 1,8 мільярда гривень у I кварталі.

До теми Укрзалізниця більше не збиткова: скільки заробило підприємство за II квартал

Зауважте, що згідно з аналітикою видання "Марлін" АТ "Укрзалізниця" було найзбитковішим, серед 15 держкомпаній. Детальніше про те, які ще компанії виявились збитковими за результатами січня – травня 2021 року, читай в іншому матеріалі Економіки 24.

Скільки "Укрзалізниця" повинна повернути у найближчі роки

Як раніше розповідав ексголова "Укрзалізниці" Володимир Жмак в інтерв'ю виданню Mind, "Укрзалізниця" повинна повернути: