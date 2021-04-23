Кредити за держгарантіями: скільки грошей видали банки бізнесу у січні – березні 2021

Джерело:Міністерство фінансів України
Міністерство фінансів України повідомило, що станом на 1 квітня 2021 року у рамках підтримки малого та середнього бізнесу шістьма банками було надано 891 кредит. Загальна сума яких становила 1,193 мільйона гривень.
Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечено державними гарантіями на портфельній основі, становили 574 мільйони гривень. Це 15% від загального ліміту гарантій, наданих у 2020 році, що становить 3,93 мільярда гривень.
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В березні до "ПриватБанку", "Укргазбанку", "Укрексімбанку" та "Банку Восток", які раніше уклали кредитні договори й вже почали надавати кредити бізнесу у рамках портфелів гарантованих кредитів, долучилися ще два – "Ощадбанк" та "Кредитвест банк".Найбільше видав кредитів ПриватБанк – 786 на загальну суму 723 мільйонів гривень.
Інфографіка Міністерства фінансів
За видом економічної діяльності найбільше мали попит кредити, які частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, у таких сферах, як: