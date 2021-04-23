Кредити за держгарантіями: скільки грошей видали банки бізнесу у січні – березні 2021
Міністерство фінансів України повідомило, що станом на 1 квітня 2021 року у рамках підтримки малого та середнього бізнесу шістьма банками було надано 891 кредит. Загальна сума яких становила 1,193 мільйона гривень.
Джерело:Міністерство фінансів України
Хто надавав кредити та кому
Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечено державними гарантіями на портфельній основі, становили 574 мільйони гривень. Це 15% від загального ліміту гарантій, наданих у 2020 році, що становить 3,93 мільярда гривень.
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Які банки надавали кредити
В березні до "ПриватБанку", "Укргазбанку", "Укрексімбанку" та "Банку Восток", які раніше уклали кредитні договори й вже почали надавати кредити бізнесу у рамках портфелів гарантованих кредитів, долучилися ще два – "Ощадбанк" та "Кредитвест банк".
Інфографіка Міністерства фінансів
У яких регіонах найбільше видали кредитів
- Волинська область – лідирує серед регіонів за сумою виданих кредитів, всього було видано 110 кредитів (9%)
- У Дніпропетровські видали – 109 (9%),
- На Одещині – 83 (7%).
Види економічної діяльності
За видом економічної діяльності найбільше мали попит кредити, які частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, у таких сферах, як:
- Сфера гуртової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 432 кредити (36%),
- Сільське (лісове, рибне) господарство – 288 кредитів (24%),
- Переробна промисловість – 173 кредити (15%)
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