Міністерство фінансів України повідомило, що станом на 1 квітня 2021 року у рамках підтримки малого та середнього бізнесу шістьма банками було надано 891 кредит. Загальна сума яких становила 1,193 мільйона гривень.

Хто надавав кредити та кому

Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечено державними гарантіями на портфельній основі, становили 574 мільйони гривень. Це 15% від загального ліміту гарантій, наданих у 2020 році, що становить 3,93 мільярда гривень.

Читайте також Українці все охочіше беруть кредити, – Нацбанк

Які банки надавали кредити

В березні до "ПриватБанку", "Укргазбанку", "Укрексімбанку" та "Банку Восток", які раніше уклали кредитні договори й вже почали надавати кредити бізнесу у рамках портфелів гарантованих кредитів, долучилися ще два – "Ощадбанк" та "Кредитвест банк".

Найбільше видав кредитів ПриватБанк – 786 на загальну суму 723 мільйонів гривень.

Інфографіка Міністерства фінансів

У яких регіонах найбільше видали кредитів

Волинська область – лідирує серед регіонів за сумою виданих кредитів, всього було видано 110 кредитів (9%)

У Дніпропетровські видали – 109 (9%),

На Одещині – 83 (7%).

Види економічної діяльності

За видом економічної діяльності найбільше мали попит кредити, які частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, у таких сферах, як:

Сфера гуртової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 432 кредити (36%),

Сільське (лісове, рибне) господарство – 288 кредитів (24%),

Переробна промисловість – 173 кредити (15%)

Інфографіка Міністерства фінансів