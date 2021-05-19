Кредити під держгарантії: скільки грошей отримав бізнес в Україні за лютий – квітень 2021 року

19 травня 2021 , 13:54
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Джерело:

Міністерство фінансів України

В Україні кредити під держгарантії надають вже протягом трьох місяців поточного року. Загальна сума виданих кредитів, за цей час, становить майже 2,5 мільярди гривень.

Кредити за держгарантіями

  • Всього, від початку дії програми, видали 1 273 кредитів на загальну суму у 2,49 мільярда гривень.
  • Кредити надавали 8 банків. 
  • Кредити видавали рамках підтримки мікро, малого та середнього бізнесу.

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Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 1,17 мільярда гривень, що становить близько 30% від загального ліміту гарантій, наданих у 2020 році (3,93 мільярда гривень).

Які банки видали найбільше кредитів

За перші три місяці дії програми (лютий – квітень 2021 року) "Приватбанк" майже вичерпав ліміт гарантій 97%, видавши 881 кредитна на загальну суму у 809 мільйонів гривень.

Інфографіка Міністерства фінансів України

Де найчастіше брали кредити та для чого 

Регіональний розріз

Серед регіонів, за сумою виданих кредитів, згідно з даними, що надала пресслужба Мінфіну лідером, стало місто Київ.

  • У Києві загалом видали кредитів на 244 мільйони гривень, за три місяці дії програми.
  • У Рівненській області – на 168 мільйонів гривень.
  • У Львівській області – на 153 мільйони гривень.

Що стосується виду економічної діяльності, то лідерами є наступні сфери: 

  • оптова та роздрібна торгівля – 475 кредити,
  • сільське господарство – 308 кредитів,
  • переробна промисловість – 183 кредити.

Інфографіка Міністерства фінансів України

Що таке портфельні гарантії

Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.
25 листопада 2021 року Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році", яка визначає механізм надання урядом державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва.

Нагадаємо! З початку лютого 2021 року банки почали видавати кредити, що частково забезпечені державними гарантіями. Станом на 1 березня поточного року було укладено 69 договорів, загальна сума яких склала 166,15 мільйона гривень.

Детальніше Перші 170 мільйонів: хто і навіщо бере кредит під держгарантії в Україні

Автор: Дар'я Вереньова