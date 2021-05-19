Кредити під держгарантії: скільки грошей отримав бізнес в Україні за лютий – квітень 2021 року

В Україні кредити під держгарантії надають вже протягом трьох місяців поточного року. Загальна сума виданих кредитів, за цей час, становить майже 2,5 мільярди гривень.

Кредити за держгарантіями

Всього, від початку дії програми, видали 1 273 кредитів на загальну суму у 2,49 мільярда гривень.

Кредити надавали 8 банків.

Кредити видавали рамках підтримки мікро, малого та середнього бізнесу.

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Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 1,17 мільярда гривень, що становить близько 30% від загального ліміту гарантій, наданих у 2020 році (3,93 мільярда гривень).

Які банки видали найбільше кредитів За перші три місяці дії програми (лютий – квітень 2021 року) "Приватбанк" майже вичерпав ліміт гарантій – 97%, видавши 881 кредитна на загальну суму у 809 мільйонів гривень. Інфографіка Міністерства фінансів України Де найчастіше брали кредити та для чого Регіональний розріз Серед регіонів, за сумою виданих кредитів, згідно з даними, що надала пресслужба Мінфіну лідером, стало місто Київ. У Києві загалом видали кредитів на 244 мільйони гривень, за три місяці дії програми.

У Рівненській області – на 168 мільйонів гривень.

У Львівській області – на 153 мільйони гривень.

Що стосується виду економічної діяльності, то лідерами є наступні сфери:

оптова та роздрібна торгівля – 475 кредити,

сільське господарство – 308 кредитів,

переробна промисловість – 183 кредити.

Інфографіка Міністерства фінансів України

Що таке портфельні гарантії Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.

25 листопада 2021 року Кабінет Міністрів прийняв Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.25 листопада 2021 року Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році" , яка визначає механізм надання урядом державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва.

Нагадаємо! З початку лютого 2021 року банки почали видавати кредити, що частково забезпечені державними гарантіями. Станом на 1 березня поточного року було укладено 69 договорів, загальна сума яких склала 166,15 мільйона гривень.

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