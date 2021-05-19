Кредити за держгарантіями

Всього, від початку дії програми, видали 1 273 кредитів на загальну суму у 2,49 мільярда гривень.

Кредити надавали 8 банків.

Кредити видавали рамках підтримки мікро, малого та середнього бізнесу.

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Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 1,17 мільярда гривень, що становить близько 30% від загального ліміту гарантій, наданих у 2020 році (3,93 мільярда гривень).

Які банки видали найбільше кредитів За перші три місяці дії програми (лютий – квітень 2021 року) "Приватбанк" майже вичерпав ліміт гарантій – 97%, видавши 881 кредитна на загальну суму у 809 мільйонів гривень. Інфографіка Міністерства фінансів України Де найчастіше брали кредити та для чого Регіональний розріз Серед регіонів, за сумою виданих кредитів, згідно з даними, що надала пресслужба Мінфіну лідером, стало місто Київ. У Києві загалом видали кредитів на 244 мільйони гривень, за три місяці дії програми.

У Рівненській області – на 168 мільйонів гривень.

У Львівській області – на 153 мільйони гривень.

Що стосується виду економічної діяльності, то лідерами є наступні сфери:

оптова та роздрібна торгівля – 475 кредити,

сільське господарство – 308 кредитів,

переробна промисловість – 183 кредити.

Інфографіка Міністерства фінансів України

Що таке портфельні гарантії Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.

25 листопада 2021 року Кабінет Міністрів прийняв Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.25 листопада 2021 року Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році" , яка визначає механізм надання урядом державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва.

Нагадаємо! З початку лютого 2021 року банки почали видавати кредити, що частково забезпечені державними гарантіями. Станом на 1 березня поточного року було укладено 69 договорів, загальна сума яких склала 166,15 мільйона гривень.

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