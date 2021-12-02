Кредити під держгарантії: Кабмін затвердив перелік банків
Джерело:24 канал
Дванадцять банків отримають від уряду портфельні держгарантії на понад 8 мільярдів гривень. Про перелік банків та суми, читайте далі.
Кредити під держгарантії
Згідно з проєктом постанови Кабміну, держгарантії на портфельній основі у 2021 році отримають дванадцять банків на 8,1 мільярда гривень.
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Банки, що надаватимуть кредити під держгарантії:
- Ощадбанк – 2 мільярд гривень,
- Приватбанк – 2 мільярди гривень,
- Укргазбанк – 1,5 мільярдів гривень,
- Укрексімбанк – 1 мільярд гривень,
- Таскомбанк – 600 мільйонів гривень,
- ОТП Банк – 500 мільйонів гривень,
- Піреус Банк – 139 мільйонів гривень,
- Альянс – 100 мільйонів гривень,
- Кредитвест Банк – 95 мільйонів гривень,
- КІБ – 90 мільйонів гривень,
- Асвіо Банк – 30 мільйонів гривень,
- МТБ Банк – 30 мільйонів гривень.
Що відомо про кредити під держгарантії
25 листопада 2021 року Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році".
Постанова визначає механізм надання урядом державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва.
Що таке портфельні гарантіїПортфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.
Перелік банків, що надають кредити під держгарантії / Фото з телеграму Олексія Гончаренка