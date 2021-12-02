Кредити під держгарантії

Згідно з проєктом постанови Кабміну, держгарантії на портфельній основі у 2021 році отримають дванадцять банків на 8,1 мільярда гривень.

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Банки, що надаватимуть кредити під держгарантії:

  • Ощадбанк – 2 мільярд гривень,
  • Приватбанк – 2 мільярди гривень,
  • Укргазбанк – 1,5 мільярдів гривень,
  • Укрексімбанк – 1 мільярд гривень,
  • Таскомбанк – 600 мільйонів гривень,
  • ОТП Банк – 500 мільйонів гривень,
  • Піреус Банк – 139 мільйонів гривень,
  • Альянс – 100 мільйонів гривень,
  • Кредитвест Банк – 95 мільйонів гривень,
  • КІБ – 90 мільйонів гривень,
  • Асвіо Банк – 30 мільйонів гривень,
  • МТБ Банк – 30 мільйонів гривень.

Що відомо про кредити під держгарантії

25 листопада 2021 року Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році".

Постанова визначає механізм надання урядом державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва.

Що таке портфельні гарантії

Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.

Кредити під пержгарантії

Перелік банків, що надають кредити під держгарантії / Фото з телеграму Олексія Гончаренка