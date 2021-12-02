Кредити під держгарантії

Згідно з проєктом постанови Кабміну, держгарантії на портфельній основі у 2021 році отримають дванадцять банків на 8,1 мільярда гривень.

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Банки, що надаватимуть кредити під держгарантії:

Ощадбанк – 2 мільярд гривень,

Приватбанк – 2 мільярди гривень,

Укргазбанк – 1,5 мільярдів гривень,

Укрексімбанк – 1 мільярд гривень,

Таскомбанк – 600 мільйонів гривень,

ОТП Банк – 500 мільйонів гривень,

Піреус Банк – 139 мільйонів гривень,

Альянс – 100 мільйонів гривень,

Кредитвест Банк – 95 мільйонів гривень,

КІБ – 90 мільйонів гривень,

Асвіо Банк – 30 мільйонів гривень,

МТБ Банк – 30 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! У проєкті держбюджету на 2022 році також передбачена можливість надання держгарантій на портфельній основі на суму до 10 мільярдів гривень.

Що відомо про кредити під держгарантії

25 листопада 2021 року Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році".

Постанова визначає механізм надання урядом державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва.

Що таке портфельні гарантії Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.

Нагадаємо, що з початку лютого 2021 року банки почали видавати кредити, що частково забезпечені державними гарантіями. Станом на 1 листопада поточного року 11 банків надали 2 175 кредитів на загальну суму 6,5 мільярдів гривень, за даними Мінфіну.

Перелік банків, що надають кредити під держгарантії / Фото з телеграму Олексія Гончаренка