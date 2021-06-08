Доступні кредити 5–7–9%: які банки видали найбільше кредитів від старту держпрограми

У Міністерстві фінансів розповіли, що за перший тиждень літа, станом на 7 червня 2021 року за програмою кредитування 5–7–9% видали кредитів майже на 2 мільярди гривень. У програмі кредитування беруть участь 31 банк, хто видав найбільше кредитів, розповідаємо далі.

Кредити за тиждень від початку червня

За останній тиждень, уповноважені банки видали 592 кредитів на загальну суму 1,9 мільярда гривень. Нагадаємо, що державна програма кредитування "Доступні кредити 5–7–9%" функціонує вже 5 місяць, від початку 2021 року.

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Скільки загалом вже видали кредитів

Від моменту старту Державної програми "Доступні кредити 5–7–9%" уповноважені банки видали 17 629 кредитів на загальну суму 45,9 мільярда гривень.

Скільки та на що видавали кредити з моменту старту програми:

18,37 мільярда гривень – видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів;

5,89 мільярда гривень – підприємці отримали на інвестиційні цілі;

21,69 мільярда гривень – у якості антикризових кредитів.

Які банки видали найбільше кредитів

ПриватБанк – 5,82 тисячі кредитів на суму у 4,27 мільйона гривень;

Ощадбанк – 2,39 тисячі кредитів на суму у 4,59 мільйона гривень;

Райффайзен банк Аваль – 1,98 тисячі кредитів на суму у 8,70 мільйонів гривень;

Укргазбанк – 1,53 тисячі кредитів на суму у 2,69 мільйона гривень;

ПУМБ – 1,12 тисячі кредитів на суму у 5,27 мільйона гривень.

Інфографіка Міністерства фінансів України