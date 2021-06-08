Кредити за тиждень від початку червня

За останній тиждень, уповноважені банки видали 592 кредитів на загальну суму 1,9 мільярда гривень. Нагадаємо, що державна програма кредитування "Доступні кредити 5–7–9%" функціонує вже 5 місяць, від початку 2021 року.

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Скільки загалом вже видали кредитів

Від моменту старту Державної програми "Доступні кредити 5–7–9%" уповноважені банки видали 17 629 кредитів на загальну суму 45,9 мільярда гривень.

Скільки та на що видавали кредити з моменту старту програми:

  • 18,37 мільярда гривень – видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів;
  • 5,89 мільярда гривень – підприємці отримали на інвестиційні цілі;
  • 21,69 мільярда гривень –  у якості антикризових кредитів.

Які банки видали найбільше кредитів

  • ПриватБанк – 5,82 тисячі кредитів на суму у 4,27 мільйона гривень;
  • Ощадбанк – 2,39 тисячі кредитів на суму у 4,59 мільйона гривень;
  • Райффайзен банк Аваль – 1,98 тисячі кредитів на суму у 8,70 мільйонів гривень;
  • Укргазбанк – 1,53 тисячі кредитів на суму у 2,69 мільйона гривень;
  • ПУМБ – 1,12 тисячі кредитів на суму у 5,27 мільйона гривень.

Інфографіка Міністерства фінансів України

Що відомо про програму кредитування 5–7–9%

Державна кредитна програма "Доступні кредити 579%" запроваджена за ініціативи Президента України з метою спрощення доступу мікро та малого бізнесу до банківського кредитування. Контроль за реалізацією програми покладений на Фонд розвитку підприємництва (ФРП). ФРП – фінансова установа, а єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України.