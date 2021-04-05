Кредити 5–7–9%: скільки грошей банки видали бізнесу за останній тиждень

Пресслужба Міністерства фінансів повідомила, що за підсумками попереднього тижня з 29 березня по 2 квітня 2021 року за програмою кредитування 5–7–9% видали кредитів на майже 2 мільярди гривень. Загалом, в рамках програми було видано кредитів на суму в понад 30 мільярдів гривень.

Кредити за останній тиждень

За останній тиждень, уповноважені банки видали 833 кредитів на загальну суму 1,9 мільярда гривень. У Мінфіні відмітили, що нині Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 28 банками.

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Скільки всього видали кредитів

З моменту старту програми кредитування 5–7–9% банки видали 12 539 кредитів на загальну суму – 30,8 мільярда гривень. Найбільше становлять кредити рефінансування попередніх кредитів – близько 46% від усієї суми.

Кредити з моменту старту програми

14,206 мільярда гривень – були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів;

4,691 мільярда гривень – підприємці отримали на інвестиційні цілі;

11,913 мільярда гривень – було видано у якості антикризових кредитів.

Що відомо про програму кредитування 5–7 – 9% Державна кредитна програма 7– Державна кредитна програма "Доступні кредити 5 9%" запроваджена за ініціативи Президента України з метою спрощення доступу мікро та малого бізнесу до банківського кредитування. Контроль за реалізацією програми покладений на Фонд розвитку підприємництва (ФРП). ФРП – фінансова установа, а єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України.