Кредити 5–7–9%: скільки грошей банки видали бізнесу за останній тиждень
Пресслужба Міністерства фінансів повідомила, що за підсумками попереднього тижня з 29 березня по 2 квітня 2021 року за програмою кредитування 5–7–9% видали кредитів на майже 2 мільярди гривень. Загалом, в рамках програми було видано кредитів на суму в понад 30 мільярдів гривень.
Джерело:Міністерство фінансів України
Кредити за останній тиждень
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Скільки всього видали кредитів
З моменту старту програми кредитування 5–7–9% банки видали 12 539 кредитів на загальну суму – 30,8 мільярда гривень. Найбільше становлять кредити рефінансування попередніх кредитів – близько 46% від усієї суми.
Кредити з моменту старту програми
- 14,206 мільярда гривень – були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів;
- 4,691 мільярда гривень – підприємці отримали на інвестиційні цілі;
- 11,913 мільярда гривень – було видано у якості антикризових кредитів.
Що відомо про програму кредитування 5–7–9%Державна кредитна програма "Доступні кредити 5– 7– 9%" запроваджена за ініціативи Президента України з метою спрощення доступу мікро та малого бізнесу до банківського кредитування. Контроль за реалізацією програми покладений на Фонд розвитку підприємництва (ФРП). ФРП – фінансова установа, а єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України.
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