Доступні кредити 5–7–9%: на що найчастіше бізнес бере позики в Україні

14 червня 2021 , 17:32
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Джерело:

Міністерство фінансів України

У Міністерстві фінансів розповіли, що від моменту старту державної програми кредитування "Доступні кредити 5–7–9%" банки видали бізнесу вже понад 18 тисяч кредитів. Найчастіше позики брали для рефінансування попередньо отриманих кредитів.

Головні цифри держпрограми 

За 5 місяць функціонування програми, банки видали 18,14 тисячі кредитів на загальну суму 47,5 мільярда гривень. У програмі кредитування "Доступні кредити 5–7–9%" беруть участь 31 банк, що уклав угоду про співробітництво з Фондом розвитку підприємництва.

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Для чого бізнес найчастіше бере кредити

  • Для рефінансування попередньо отриманих кредитів банки видали кредитів на загальну суму у 8,76 мільярда гривень.
  • На інвестиційні цілі – 6,04 мільярди гривень.
  • Антикризових кредитів – на 22,72 мільярда гривень.
За останній тиждень (з 7 по 14 червня 2021 року) уповноважені банки видали 512 кредитів на загальну суму 1,6 мільярда гривень.

Інфографіка Міністерства фінансів України 

Що відомо про програму "Доступні кредити 5–79"

Державна кредитна програма "Доступні кредити 579%" запроваджена за ініціативи Президента України з метою спрощення доступу мікро та малого бізнесу до банківського кредитування. Контроль за реалізацією програми покладений на Фонд розвитку підприємництва (ФРП). ФРП – фінансова установа, а єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України.
Автор: Дар'я Вереньова