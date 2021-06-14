Головні цифри держпрограми

За 5 місяць функціонування програми, банки видали 18,14 тисячі кредитів на загальну суму 47,5 мільярда гривень. У програмі кредитування "Доступні кредити 5–7–9%" беруть участь 31 банк, що уклав угоду про співробітництво з Фондом розвитку підприємництва.

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Для чого бізнес найчастіше бере кредити

Для рефінансування попередньо отриманих кредитів банки видали кредитів на загальну суму у 8,76 мільярда гривень.

банки видали кредитів на загальну суму у 8,76 мільярда гривень. На інвестиційні цілі – 6,04 мільярди гривень.

– 6,04 мільярди гривень. Антикризових кредитів – на 22,72 мільярда гривень.

За останній тиждень (з 7 по 14 червня 2021 року) уповноважені банки видали 512 кредитів на загальну суму 1,6 мільярда гривень. Інфографіка Міністерства фінансів України