Головні цифри держпрограми 

За 5 місяць функціонування програми, банки видали 18,14 тисячі кредитів на загальну суму 47,5 мільярда гривень. У програмі кредитування "Доступні кредити 5–7–9%" беруть участь 31 банк, що уклав угоду про співробітництво з Фондом розвитку підприємництва.

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Для чого бізнес найчастіше бере кредити

  • Для рефінансування попередньо отриманих кредитів банки видали кредитів на загальну суму у 8,76 мільярда гривень.
  • На інвестиційні цілі – 6,04 мільярди гривень.
  • Антикризових кредитів – на 22,72 мільярда гривень.

Що відомо про програму "Доступні кредити 5–79"

Державна кредитна програма "Доступні кредити 579%" запроваджена за ініціативи Президента України з метою спрощення доступу мікро та малого бізнесу до банківського кредитування. Контроль за реалізацією програми покладений на Фонд розвитку підприємництва (ФРП). ФРП – фінансова установа, а єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України.