Новий кредит від Світового банку: на що виділять кошти та про яку суму йдеться

9 червня 2021 , 17:05
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Джерело:

Міністерство енергетики України

У Міністерстві енергетики України розповіли, що Світовий банк та Фонд чистих технологій на пільгових умовах нададуть Україні понад 200 мільйонів доларів кредиту для реалізації інвестиційного проєкту ПрАТ "Укргідроенерго" з підвищення стійкості енергосистеми.

Кошти для електроенергетики

Міненергетики розповіло про залучення 211 мільйонів доларів для реалізації проєкту, зокрема зазначається, що:

  • Світовий банк виділить 117 мільйонів доларів.
  • Ще 34 мільйони доларів отримають від Фонду чистих технологій. 

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Отримані кошти Україна спрямує на підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі.

Рада директорів Світового банку розгляне пакет гарантійних та фінансових угод до кінця червня поточного року. У Міненерго нагадали й про те, що 2 червня 2019 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо доцільності залучення зовнішнього фінансування для впровадження цього інвестиційного проєкту.

Переговори між Україною та Світовим банком / Фото: Міненерго

Важливість проєкту ПрАТ "Укргідроенерго"

Перший заступник міністра енергетики Юрій Власенка розповів, що проєкт сприятиме підвищенню надійності роботи української енергосистеми, виконанню вимог щодо функціонування в синхронному режимі з європейськими мережами та міжнародних зобов’язань у сфері скорочення викидів парникових газів.

В межах проєкту передбачається: 

  • Встановлення систем акумулювання енергії на чотири ГЕС "Укргідроенерго". 
  • Встановлення CЕС потужністю 35,9 мегавата як резервного джерела енергопостачання і для заряджання акумуляторів.
  • Також на Дністровській ГЕС встановлять акумулятори потужністю 15 мегаватів як джерела для зарядження місцевого електротранспорту і СЕС потужністю 28 мегаватів.
Автор: Дар'я Вереньова