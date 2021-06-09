Кошти для електроенергетики

Міненергетики розповіло про залучення 211 мільйонів доларів для реалізації проєкту, зокрема зазначається, що:

Світовий банк виділить 117 мільйонів доларів.

Ще 34 мільйони доларів отримають від Фонду чистих технологій.

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Отримані кошти Україна спрямує на підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі. Рада директорів Світового банку розгляне пакет гарантійних та фінансових угод до кінця червня поточного року. У Міненерго нагадали й про те, що 2 червня 2019 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо доцільності залучення зовнішнього фінансування для впровадження цього інвестиційного проєкту.

Переговори між Україною та Світовим банком / Фото: Міненерго

Важливість проєкту ПрАТ "Укргідроенерго"

Перший заступник міністра енергетики Юрій Власенка розповів, що проєкт сприятиме підвищенню надійності роботи української енергосистеми, виконанню вимог щодо функціонування в синхронному режимі з європейськими мережами та міжнародних зобов’язань у сфері скорочення викидів парникових газів.

В межах проєкту передбачається: