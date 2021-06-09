Кошти для електроенергетики
Міненергетики розповіло про залучення 211 мільйонів доларів для реалізації проєкту, зокрема зазначається, що:
- Світовий банк виділить 117 мільйонів доларів.
- Ще 34 мільйони доларів отримають від Фонду чистих технологій.
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Переговори між Україною та Світовим банком / Фото: Міненерго
Важливість проєкту ПрАТ "Укргідроенерго"
Перший заступник міністра енергетики Юрій Власенка розповів, що проєкт сприятиме підвищенню надійності роботи української енергосистеми, виконанню вимог щодо функціонування в синхронному режимі з європейськими мережами та міжнародних зобов’язань у сфері скорочення викидів парникових газів.
В межах проєкту передбачається:
- Встановлення систем акумулювання енергії на чотири ГЕС "Укргідроенерго".
- Встановлення CЕС потужністю 35,9 мегавата як резервного джерела енергопостачання і для заряджання акумуляторів.
- Також на Дністровській ГЕС встановлять акумулятори потужністю 15 мегаватів як джерела для зарядження місцевого електротранспорту і СЕС потужністю 28 мегаватів.