Країни ЄС можуть відмовитись від довгострокових контрактів на імпорт газу

15 грудня 2021 , 15:27
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Джерело:

Європейська комісія

Єврокомісія запропонувала країнам-членам Європейського Союзу не продовжувати довгострокові контракти на імпорт газу. На думку ЄК це прискорить перехід на "зелену енергетику" і розвиток ринку водню.

Пропозиція Єврокомісії

Єврокомісія у своєму офіційному повідомленні запропонувала ЄС відмовитись від довгострокових контрактів після 2049 року. 

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Щоб уникнути блокування Європи викопним природним газом і звільнити більше місця для чистих газів на європейському газовому ринку, Комісія пропонує не продовжувати довгострокові контракти на необмежений обсяг викопного природного газу після 2049 року,
– запропонували в ЄК.

Інші пропозиції Єврокомісії 

Також Єврокомісія пропонує ввести суворі правила щодо викидів метану, щоб скоротити їх на 80% до 2030 року. Передбачається, що такі рішення дозволять країнам-учасницям ЄС протидіяти ціновим шокам на газовому ринку і зробити європейську енергетичну систему більш стійкою.

Відмова від довгострокових контрактів з Росією

Напередодні офіційного повідомлення Єврокомісії, видання Bloomberg зазначало, що воно вочевидь суперечитиме закликам Росії, яка забезпечує близько третини потреб Європи в газі. Варто зауважити, що Росія довгий час виступала на користь довгострокових контрактів і неодноразово просила ЄС підписати більше таких угод.

Нагадаємо, що вчора, 14 грудня, ціна газу в Європі знову наблизилась до максимальних показників. Ціна найближчого (січневого) газового ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures досягла 122,24 євро за мегават-години, тобто 1 425 долари за тисячу кубометрів. Більше про це, читайте тут.
Автор: Дар'я Вереньова