Країни ЄС можуть відмовитись від довгострокових контрактів на імпорт газу

Єврокомісія у своєму офіційному повідомленні запропонувала ЄС відмовитись від довгострокових контрактів після 2049 року.

Зверніть увагу Ціна газу в Європі зросла до майже 1 500 доларів за тисячу кубометрів

Щоб уникнути блокування Європи викопним природним газом і звільнити більше місця для чистих газів на європейському газовому ринку, Комісія пропонує не продовжувати довгострокові контракти на необмежений обсяг викопного природного газу після 2049 року,

– запропонували в ЄК.

Інші пропозиції Єврокомісії

Також Єврокомісія пропонує ввести суворі правила щодо викидів метану, щоб скоротити їх на 80% до 2030 року. Передбачається, що такі рішення дозволять країнам-учасницям ЄС протидіяти ціновим шокам на газовому ринку і зробити європейську енергетичну систему більш стійкою.

Відмова від довгострокових контрактів з Росією

Напередодні офіційного повідомлення Єврокомісії, видання Bloomberg зазначало, що воно вочевидь суперечитиме закликам Росії, яка забезпечує близько третини потреб Європи в газі. Варто зауважити, що Росія довгий час виступала на користь довгострокових контрактів і неодноразово просила ЄС підписати більше таких угод.