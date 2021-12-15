Країни ЄС можуть відмовитись від довгострокових контрактів на імпорт газу
Джерело:Європейська комісія
Єврокомісія запропонувала країнам-членам Європейського Союзу не продовжувати довгострокові контракти на імпорт газу. На думку ЄК це прискорить перехід на "зелену енергетику" і розвиток ринку водню.
Пропозиція Єврокомісії
Єврокомісія у своєму офіційному повідомленні запропонувала ЄС відмовитись від довгострокових контрактів після 2049 року.
Зверніть увагу Ціна газу в Європі зросла до майже 1 500 доларів за тисячу кубометрів
Щоб уникнути блокування Європи викопним природним газом і звільнити більше місця для чистих газів на європейському газовому ринку, Комісія пропонує не продовжувати довгострокові контракти на необмежений обсяг викопного природного газу після 2049 року,
– запропонували в ЄК.
Інші пропозиції Єврокомісії
Також Єврокомісія пропонує ввести суворі правила щодо викидів метану, щоб скоротити їх на 80% до 2030 року. Передбачається, що такі рішення дозволять країнам-учасницям ЄС протидіяти ціновим шокам на газовому ринку і зробити європейську енергетичну систему більш стійкою.
Відмова від довгострокових контрактів з Росією
Напередодні офіційного повідомлення Єврокомісії, видання Bloomberg зазначало, що воно вочевидь суперечитиме закликам Росії, яка забезпечує близько третини потреб Європи в газі. Варто зауважити, що Росія довгий час виступала на користь довгострокових контрактів і неодноразово просила ЄС підписати більше таких угод.Нагадаємо, що вчора, 14 грудня, ціна газу в Європі знову наблизилась до максимальних показників. Ціна найближчого (січневого) газового ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures досягла 122,24 євро за мегават-години, тобто 1 425 долари за тисячу кубометрів. Більше про це, читайте тут.