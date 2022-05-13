Країни G7 збираються надати Україні 30 мільярдів євро фінансової підтримки, – Spiegel
Джерело:Spiegel
Країни G7 заявили про можливість надати Україні фінансову підтримку на тлі війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни. Мовиться про допомогу у розмірі 30 мільярдів євро.
Як пише видання Spiegel, країни G7 можуть розглянути це питання вже наступного тижня.
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За словами учасників переговорів, Україна заявила, що цієї суми має вистачити до кінця року. Там також додали, що приблизно 5 мільярдів євро щомісяця наша країна витрачає, наприклад, на виплати чиновникам чи пенсіонерам, які Україна, за інформацією з Києва, не може виплатити самостійно. Міжнародний валютний фонд вважає розрахунки зрозумілими і приходить до подібних цифр.
Допомога в подарунок
Допомогу планують надати у формі позик та грантів. Це означає, що Києву не довелося б все повертати. Сума в 30 мільярдів євро передбачає, що військові дії закінчаться протягом року. Західні країни тижнями інтенсивно ведуть переговори.Зверніть увагу! Процесом керує Німеччина. Однак певні держави-учасниці все ще виступають проти проєкту. Вони сперечаються, чи дійсно Україна має отримувати гроші в подарунок. Додамо, що до G7 входять Німеччина, США, Велика Британія, Японія, Франція, Італія та Канада.
Натомість Велика Британія та США йдуть більш сміливими темпами. Вони пропонують конфіскувати великі обсяги активів олігархів і використовувати їх для фінансування допомоги Україні.
Як світ допомагає Україні
Від початку війни чимало організацій в Україні та за кордоном розпочали збір коштів на підтримку українців. Найбільше акумулювали завдяки благодійний кампанії Stand up for Ukraine, яку ініціювали уряд Канади, Європейська комісія та неурядова організація Global Citizen, – 9,1 мільярда євро.
3 травня 2022 року Мінфін опублікував інфографіку з надходженнями до держбюджету після 24 лютого 2022 року. У ній мовиться, що:
- Від МВФ, Світового банку, ЄС та ЄІБ сумарно одержано більш ніж 3,8 мільярда доларів.
- Ще понад 1,3 мільярда доларів – зі США, з Франції, Канади, Німеччини й Італії.
- Найбільше ж у держбюджет залучено завдяки НБУ та військовим облігаціям — по 2,3 і 2,2 мільярда доларів відповідно.
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