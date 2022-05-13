Як пише видання Spiegel, країни G7 можуть розглянути це питання вже наступного тижня.
Важливо Уже понад 8,3 мільярда доларів Україна витратила замість розвитку на війну, – Мінфін
За словами учасників переговорів, Україна заявила, що цієї суми має вистачити до кінця року. Там також додали, що приблизно 5 мільярдів євро щомісяця наша країна витрачає, наприклад, на виплати чиновникам чи пенсіонерам, які Україна, за інформацією з Києва, не може виплатити самостійно. Міжнародний валютний фонд вважає розрахунки зрозумілими і приходить до подібних цифр.
Допомога в подарунок
Допомогу планують надати у формі позик та грантів. Це означає, що Києву не довелося б все повертати. Сума в 30 мільярдів євро передбачає, що військові дії закінчаться протягом року. Західні країни тижнями інтенсивно ведуть переговори.
Натомість Велика Британія та США йдуть більш сміливими темпами. Вони пропонують конфіскувати великі обсяги активів олігархів і використовувати їх для фінансування допомоги Україні.
Як світ допомагає Україні
Від початку війни чимало організацій в Україні та за кордоном розпочали збір коштів на підтримку українців. Найбільше акумулювали завдяки благодійний кампанії Stand up for Ukraine, яку ініціювали уряд Канади, Європейська комісія та неурядова організація Global Citizen, – 9,1 мільярда євро.
3 травня 2022 року Мінфін опублікував інфографіку з надходженнями до держбюджету після 24 лютого 2022 року. У ній мовиться, що:
- Від МВФ, Світового банку, ЄС та ЄІБ сумарно одержано більш ніж 3,8 мільярда доларів.
- Ще понад 1,3 мільярда доларів – зі США, з Франції, Канади, Німеччини й Італії.
- Найбільше ж у держбюджет залучено завдяки НБУ та військовим облігаціям — по 2,3 і 2,2 мільярда доларів відповідно.
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