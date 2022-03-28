Країни G7 відмовили Росії платити за газ рублями

Росія захотіла, щоб "недружні" їй країни платили за газ рублями. Але міністри енергетики країн "Великої сімки" відмовили агресору у такому проханні.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек після переговорів зі своїми колегами, наголосивши, що це одностороннє та явне порушення контрактів.

До теми Росія погрожує, що не постачатиме газ, якщо Європа не буде платити у рублях

Укладенні договори є дійсними і не передбачають оплати в рублях, наголосив Хабек. Це є неприпустимо. Він закликав компанії не виконувати вимоги Путіна, оскільки вони повинні виконувати свої зобов'язання в межах укладених договорів.

Спроба Путіна розділити нас очевидна, але, як ви можете бачити з цієї великої єдності та рішучості, ми не будемо розділені,

– заявив міністр.

Ідея Путіна

Нагадаємо, що Путін доручив Центробанку та "Газпрому" до кінця березня перевести розрахунок за газ в рублі. Таким чином хочуть зміцнити рубль, та й "Газпрому" не доведеться продавати 80% валютної виручки на Московській біржі.

У випадку, якщо Європа відмовиться платити у рублях – а це вже відбувається – Росія погрожує, що не постачатиме газ за безплатно.

Залежність Європи

До "недружніх" країн потрапили ті, хто підтримує Україну та накладає санкції на Росію. Зокрема, це й найбільші імпортери російського газу в Європі – Німеччина, Австрія, Італія та Франція.

Впродовж 2 років Європа планує повністю позбутися своєї енергетичної залежності від країни-агресорки. Поступово це почали робити вже.

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