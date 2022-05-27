Країни G7 досягли конкретних домовленостей про поетапну відмову від використання вугілля

Країни G7 погодилися поетапно відмовитися від вугільної енергетики на користь відновлюваної енергії. Представники "Групи семи" зобов'язалися відмовитися від вугілля.

Країни G7 не назвали термін відмови від вугілля

Міністри країн G7 ухвалили Комюніке за підсумками триденної зустрічі в Берліні. Це перше зобов'язанням представників G7 відмовитися від вугільної енергетики.

До речі Німеччина стане незалежною від російських нафти та вугілля ще у 2022 році, – Шольц

Країни "Великої сімки" наполягають на скороченні використання вугілля, якщо світ хоче уникнути найгірших наслідків зміни клімату.

Хоча країни G7 зобов'язалися поступово відмовитися від вугілля, але при цьому вони не встановили конкретну дату. За даними ЗМІ, попередній проєкт передбачав відмову від вугілля до 2030 року, однак США не погодилися на цей термін.

Міністерка навколишнього середовища Німеччини Штеффі Лемке повідомила, що країни G7 домовилися про розширення виробництва відновлюваної енергії.

Є дуже конкретні декларації та угоди про розширення використання відновлюваних джерел енергії, а також, наприклад, про поступову відмову від вугілля,

– заявила Лемке.

Вона наголосила, що Комюніке включатиме акцент на захисті біорізноманіття і боротьбі з пластиковим забрудненням.

Зазначається, що представники країн "Великої сімки" зустрілися на тлі зростання витрат на енергоносії та проблеми з постачанням палива через війну Росії в Україні.

Російська агресія проти України спровокувала бажання деяких країн купувати більше викопного палива не в Росії і використовувати вугілля, щоб зменшити залежність від Москви. Через це з'явилося занепокоєння, що криза може підірвати зусилля по боротьбі зі зміною клімату.

У Німеччині наголосили, що пошук альтернативних викопних видів палива не буде відбуватися ціною екологічних цілей.

ЄС запровадив ембарго на російське вугілля

Основні надходження до російського бюджету надходять завдяки продажу вугілля, газу та нафти. У рамках 5 пакету санкцій проти Росії у Європейському Союзі вирішили запровадити ембарго на російське вугілля.

Наступним кроком ЄС має стати ембарго на російську нафту. Європейська комісія ще на початку травня підготувала проєкт 6 пакета санкції, який передбачає заборону на російську нафту.

Та через Угорщину, яка не хоче відмовлятися від російської нафти, запровадження 6 пакету санкцій досі не відбулося.

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