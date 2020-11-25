Лідери держав Великої двадцятки вирішили заморозити борги окремих країн до червня 2021 року. Таке рішення схвалили через фінансову кризу, яка не дозволяє бідним державам вчасно погасити заборгованість. Втім, як з'ясувалося, Україна до цього переліку не входить.

Ініціатива Великої двадцятки стосується країн з низьким доходом за класифікацією Світового банку, пояснили в Міністерстві фінансів України в коментарі Укрінформу.

До слова Лідери G20 відтермінували бідним країнам виплату боргів

Україна до цієї когорти держав не входить. Водночас у Мінфіні запевнили, що планують виконувати боргові зобов'язання України, дотримуючись середньострокової стратегії управління державним боргом.

Крім того, у міністерстві зазначили, що Україна увійшла в глобальну фінансово-економічну кризу зі значно кращими макроекономічними показниками, ніж під час попередніх економічних криз.

Зокрема, це стосується співвідношенню державного боргу до річного ВВП держави. За підсумками 2019 року показник державного боргу до ВВП України знизився до 44,3%, державного та гарантованого державою боргу – до 50%.

У 2020 році пік виплат за боргами Україна вже успішно пройшла. Завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема, МВФ, ЄС, Світового банку, і розбудові внутрішнього ринку запозичень Україна впевнено проходить роки пікового боргового навантаження,

– резюмували в Мінфіні.

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