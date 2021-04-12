Країни Балтії вперше повністю відмовилися від електроенергії з Росії

Джерело:"Коммерсантъ"
Балтійські країни вперше в історії повністю відмовилися від електроенергії з Росії. Це рішення вони прийняли на час випробувань по виходу з енергокільця БРЕЛЛ, в яке входить Литва, Латвія, Естонія, Росія та Білорусь.
Країни Балтії без пояснення причин припинили комерційний імпорт з Росії на 2 дні – 8 і 11 квітня.
Раніше Зеленський доручив Шмигалю зупинити імпорт струму з Росії
Водночас Білорусь відключила лінії електропередачі з Литвою. У Міненерго Росії повідомили, що це не впливає на роботу російської енергосистеми.
Однак в Росії через припинення експортних поставок впали попит і ціни на електроенергію. Натомість у Балтійських країнах (Литві, Латвії, Естонії) – ціни зросли.