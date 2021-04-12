Країни Балтії вперше повністю відмовилися від електроенергії з Росії
Балтійські країни вперше в історії повністю відмовилися від електроенергії з Росії. Це рішення вони прийняли на час випробувань по виходу з енергокільця БРЕЛЛ, в яке входить Литва, Латвія, Естонія, Росія та Білорусь.
Джерело:"Коммерсантъ"
Країни Балтії без пояснення причин припинили комерційний імпорт з Росії на 2 дні – 8 і 11 квітня.
Раніше Зеленський доручив Шмигалю зупинити імпорт струму з Росії
Балтійські країни відмовилися від електроенергії з Росії
Водночас Білорусь відключила лінії електропередачі з Литвою. У Міненерго Росії повідомили, що це не впливає на роботу російської енергосистеми.
Однак в Росії через припинення експортних поставок впали попит і ціни на електроенергію. Натомість у Балтійських країнах (Литві, Латвії, Естонії) – ціни зросли.
Що відомо про відмову країн Балтії від співпраці з Москвою
- Влада країн Балтії ще у 2017 році прийняла рішення відмовитися від поставок електрики з Росії та Білорусі.
- Там поставили завдання під'єднатися до мереж Євросоюзу до 2025 року.
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