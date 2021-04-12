Балтійські країни вперше в історії повністю відмовилися від електроенергії з Росії. Це рішення вони прийняли на час випробувань по виходу з енергокільця БРЕЛЛ, в яке входить Литва, Латвія, Естонія, Росія та Білорусь.

Країни Балтії без пояснення причин припинили комерційний імпорт з Росії на 2 дні – 8 і 11 квітня.

Раніше Зеленський доручив Шмигалю зупинити імпорт струму з Росії

Балтійські країни відмовилися від електроенергії з Росії

Водночас Білорусь відключила лінії електропередачі з Литвою. У Міненерго Росії повідомили, що це не впливає на роботу російської енергосистеми.

Однак в Росії через припинення експортних поставок впали попит і ціни на електроенергію. Натомість у Балтійських країнах (Литві, Латвії, Естонії) – ціни зросли.

Що відомо про відмову країн Балтії від співпраці з Москвою

Влада країн Балтії ще у 2017 році прийняла рішення відмовитися від поставок електрики з Росії та Білорусі.

Там поставили завдання під'єднатися до мереж Євросоюзу до 2025 року.

Зверніть увагу! Раніше Литва закликала Україну не купувати електроенергію Білоруської АЕС. Однак у першому кварталі 2021 року імпорт електричної енергії з Росії в Україну зріс майже вдвічі у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.