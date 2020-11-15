Китай та 14 країн Азії підписали найбільшу у світі угоду про вільну торгівлю
Країни Асоціації держав Південно-Східної Азії підписали найбільшу у світі угоду про вільну торгівлю. Перемовини тривали 8 років, та за підсумками віртуального саміту завершилися підписанням відповідних документів.
Частка підписантів на світовому ринку становить майже 29%. Для порівняння, Євросоюз має 33% частину у світовій економіці. Про це повідомляє DW.
До слова Коли світова економіка повністю відновиться від наслідків пандемії: новий прогноз Deutsche Bank
На території цих держав проживає більше ніж 2 мільярди людей.
Що передбачає угода
Сама угода передбачає зменшення митних тарифів та оптимізація каналів постачань. Договір розповсюджується на торгівлю, послуги, електронну комерцію, телекомунікації та авторські права.
Експерти наголошують, що угода про вільну торгівлю – значна перемога Пекіну на тлі торговельної війни зі Сполученими Штатами.
Поділитися новиною