Країни Асоціації держав Південно-Східної Азії підписали найбільшу у світі угоду про вільну торгівлю. Перемовини тривали 8 років, та за підсумками віртуального саміту завершилися підписанням відповідних документів.

Частка підписантів на світовому ринку становить майже 29%. Для порівняння, Євросоюз має 33% частину у світовій економіці. Про це повідомляє DW.

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Які країни підписали угоду Серед країн підписантів – Китай, В'єтнам, Сінгапур, Індонезія, Малайзія, Таїланд, Філіппіни, М’янма, Бруней, Лаос, Камбоджа, Японія, Австралія, Південна Корея та Нова Зеландія.

На території цих держав проживає більше ніж 2 мільярди людей.

Довідка. АСЕАН – Асоціація держав Південно-Східної Азії – геополітична та економічна міжнародна організація. Її мета – прискорення економічного розвитку та соціального прогресу в краïнах-учасницях, захист миру та стабільності в регіоні, а також надання змоги мирного розв'язання спірних питань.

Що передбачає угода

Сама угода передбачає зменшення митних тарифів та оптимізація каналів постачань. Договір розповсюджується на торгівлю, послуги, електронну комерцію, телекомунікації та авторські права.

Експерти наголошують, що угода про вільну торгівлю – значна перемога Пекіну на тлі торговельної війни зі Сполученими Штатами.